Loena Hendrickx trekt streep door seizoen en kiest voor operatie: "Het is dat of nooit meer topsport"

Loena Hendrickx moet noodgedwongen een streep trekken door haar seizoen. Na het EK mist ze dus zeker het WK, omdat een operatie de enige oplossing is voor haar enkel. "Die is om zeep", zegt de Europese kampioene.

Dat ze haar titel op het EK kunstschaatsen niet kon verdedigen, was al duidelijk. Nu moet Loena Hendrickx een streep trekken door het volledige seizoen.

"Mijn enkel is op", zegt ze. "Het beperkt me enorm hard in mijn afsprong, waardoor ik de moeilijkste sprongen niet kan doen om op topniveau te presteren."

Hendrickx brak haar enkel in 2019 en sindsdien is het "een zwakke plek", beaamt ook haar broer en coach Jorik Hendrickx. "Er is nu geen breuk of barst te zien, maar de ligamenten zijn kapot."

"Het doet enorm veel pijn om mijn titel op het EK niet te kunnen verdedigen, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam."