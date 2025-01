Pep Guardiola looft Club Brugge en "exceptionele" Vanaken: "Ploeg die 20 matchen ongeslagen is, is gewoon goed"

"Onze situatie? We moeten gewoon winnen. Anders stoten we niet door, zo simpel is het. Maar dat is geen probleem, wel een kans."

In zijn gekende - licht ratelende - stijl spreekt Pep Guardiola de pers toe een dag voor de cruciale clash met Club Brugge. Vragen over de gevolgen van de uitschakeling? Die wimpelt hij subtiel af.

"Ik bedank de mensen voor hun bezorgdheid", glimlacht Guardiola. "Maar we zullen ons kwalificeren. Na de match zal ik pas kunnen zeggen of het gênant of pijnlijk zijn."

"Ik heb al heel vaak in dit soort situatie gezeten. Vaak komt het pas later in de competitie voor, maar het is nu eenmaal onze situatie."