"De kronkels van Guardiola kunnen hem opnieuw de CL kosten": 5 redenen waarom Club niet kansloos is tegen City

di 28 januari 2025 12:09

Een razendspannende ontknoping. In de Champions League is Club Brugge ondanks zijn knappe parcours met 11 punten nog altijd niet zeker van de volgende ronde. Met één extra puntje stoten ze altijd door, alleen is tegenstander Man City niet de minste. Toch liggen er kansen: Filip Joos en Imke Courtois bestudeerden voor ons de pionnen van Pep én bezorgen de Brugse burger 5 lichtpuntjes van hoop.

1. De hemelsblauwe aliens zijn niet meer

Manchester City won dit weekend tegen Chelsea dan wel nog eens een onvervalste topper, toch kon de wereld er helemaal anders uitzien.



"Want als Palmer na 10 minuten gewoon de 0-2 binnen knalt, waren ze misschien opnieuw tegen een nederlaag aangelopen", weet Filip Joos.



"De opluchting in het Etihad was natuurlijk groot, maar Chelsea toonde voor de zoveelste keer dat je mogelijkheden krijgt tegen dit City."



Iets wat de statistieken ondersteunen: in de CL kregen ze in 7 duels al 13 goals binnen.



"Het blijft een wereldploeg, maar buitenaards is het toch niet meer", knikt ook Imke Courtois. "Vroeger had je bij wijze van spreken 0% kans om te winnen in Manchester, nu is het geen mission impossible meer."

2. Spieken bij Juve

"Chelsea stond trouwens heel hoog en dacht de strijd om de bal op het middenveld te kunnen winnen. Dat was niet zo en dan ga je er gewoon aan tegen City", zag Joos.



"Nicky Hayen weet ook wel dat het naïef zou zijn te denken dat je gelijke tred kan houden met de Citizens. Het is bidden tot een aantal voetbalgoden en wie weet dan."



"Club zal zijn tegenstander vooral volwassen moeten opvangen, net als tegen Juventus", denkt ook Imke. "En vooral: wanneer je de bal verovert, die niet meteen verliezen."



"Als Brugge dan onder die druk uitkomt, kan de boulevard zomaar open liggen. City kampeert met veel mannetjes voorin en heeft geen stevig slot meer op de deur. Die leemte laat de geblesseerde Rodri nog altijd achter."



De nieuwe realiteit is dat City geen toppers ter beschikking heeft in balverlies. Imke Courtois

"De nieuwe realiteit van City is dat ze de spelers niet meer hebben om ook in balverlies uit te blinken. Dat maakt hen kwetsbaar in de omschakeling."



In die evolutie vindt Imke ook een verklaring voor het broze vertrouwen van de Citizens: "Dit seizoen hebben ze al zo vaak bijna laconiek matchen uit handen gegeven. Denk maar aan die 0-4 pandoering tegen Tottenham."



"City zal dominant spelen en het balbezit opeisen, zodat ze die kwetsbaarheid kunnen maskeren."

3. Geen winterkoopjes op het veld

Omdat de League Phase nog steeds aan de gang is, mogen nieuwe aanwinsten nog niet in actie komen in Europa.



"En net daar zie ik een voordeel voor Club Brugge", oordeelt Joos.



"Dit weekend dropte Guardiola twee van de drie nieuwe jongens erin, waarvan vooral Marmoush flarden van zijn klasse liet zien. De Egyptenaar maakte meteen indruk, die hoeft Mignolet dus nog niet vrezen."



"Khusanov was dan weer het tegenovergestelde", vult Imke aan. "Ik had oprecht medelijden met die jongen na zijn blunder van jewelste. Hier zal hij maanden van moeten bekomen."



"De jonge Oezbeek had er denk ik sowieso niet ingestaan woensdag, maar de spoeling is toch akelig dun achterin met de waslijst aan geblesseerden. Pep kan niet zomaar naar hartenlust roteren."

4. To KDB or not to KDB?

"De laatste tijd moet ik steeds meer gissen naar de relatie tussen Kevin De Bruyne en zijn coach. Die heeft toch echt een serieuze Spaanse bijsluiter", merkt Imke ruis op.



"Eerst dacht ik dat Pep hem tegen Chelsea wilde sparen voor de CL, maar achteraf bleek toch dat hij De Bruyne zonder pardon op de bank posteerde."



"Blijkbaar wilde hij meer energie zien, dus verkoos hij anderen. Toch een vreemde keuze in mijn ogen."

Ik krijg het idee dat de relatie tussen De Bruyne en Guardiola geen mooi einde zal kennen. Filip Joos

"Trouwens niet de eerste keer", vult Joos aan. "Ik krijg echt wel het idee dat het geen mooi einde wordt tussen die twee."



"En wat het nog straffer maakt: de cijfers spreken Guardiola tegen als

hij denkt dat hij beter is zonder De Bruyne."



"Heel opmerkelijk dat je dan als coach je symbolische speler op de bank houdt", gaat Joos vurig verder. "Je kan ook niet zeggen dat hij het fysiek niet meer aan kan of lui is."



"Maar Guardiola is een rare coach. Als hij iets in zijn hoofd heeft, krijg je het er moeilijk uit. Alleen zal De Bruyne wel spelen tegen Club, schrijf maar op."

Schat Pep onze landgenoot niet meer naar waarde?

5. Een Guardiola in het nauw maakt rare sprongen