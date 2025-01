Primeur voor Neisser Loyola: Belgische schermer wint in Doha voor het eerst een Grand Prix

Een nieuwe mijlpaal in de carrière van Neisser Loyola. De Belgische schermer heeft in Doha de Grand Prix gewonnen in het degenschermen. Voor Loyola, de nummer 14 van de wereld die op de Olympische Spelen sneuvelde in de kwartfinales, is het de eerste eindzege op een Grand Prix.

De Belgische sportliefhebber leerde Neisser Loyola afgelopen zomer kennen op de Olympische Spelen van Parijs. De beste Belgische schermer schopte het daar tot in de kwartfinales en strandde op een zucht van de medailles.

De 26-jarige Loyola was als 14e reekshoofd meteen geplaatst voor de hoofdtabel en rijgde in Qatar de overwinningen aan elkaar. Hij schakelde achtereenvolgens een Fransman, een Egyptenaar, een Japanner en een Italiaan uit.

Het goeie ritme had Loyola dus duidelijk beet en dat werd duidelijk in de finale tegen de Hongaar Gergely Siklosi. Loyola had de huidige nummer 2 van de wereld al geklopt in de 1/8e finales op de Olympische Spelen en deed dat nu over.

Loyola schermde op een heel hoog niveau en moest nooit achtervolgen in de finale. Met 15-11 trok hij het laken en zijn eerste eindzege op een Grand Prix, na het WK en de Spelen het hoogste niveau, naar zich toe.

Tot nu toe waren 2 zilveren medailles (in 2023 in Doha en 2024 in Tbilissi) zijn beste resultaten. Op het WK in 2022 veroverde Loyola ook al brons op het WK.