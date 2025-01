Van Gerwen ondergaat opnieuw wet van sterkste tegen Littler in heruitgave WK-finale: "Zwaar onder niveau"

Geen zoete revanche in eigen land. Michael van Gerwen heeft op de Dutch Open opnieuw verloren van Luke Littler. In de heruitgave van de WK-finale kon de Nederlander nooit in zijn spel raken, waardoor hij gefrustreerd achter bleef. "Het slaat nergens op", zuchtte Van Gerwen.

Logischerwijs kwam er dan een balende Michael van Gerwen voor de microfoons staan. Wat moest hij gaan vertellen tegen de Nederlandse journalisten na de verloren revanchematch?

"Wel, we kunnen er kort of lang over lullen, maar dit was zwaar onder het niveau", was de topdarter kort van stof. "Ik kreeg het gevoel dat ik er niet goed bij was."

"Ik wilde de wedstrijd wel nog omdraaien en vechten tegen het slechte gevoel, maar daar was de match te kort voor. Ik denk dat Littler ook geen geweldige partij speelde, dan krijg je zoiets. Het slaat nergens op."

Waar lag het probleem? "Het was allemaal te geforceerd, te gehaast. Dit mag ik mezelf kwalijk nemen. Het is gewoon onacceptabel", besloot Van Gerwen. Op naar de volgende revanchekans, dan maar.