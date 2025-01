Luke Littler is een grote! Op zijn 17e wint de Engelsman al het WK darts

4-0 voor Littler!

Neen, Michael van Gerwen heeft zijn dagje niet. De Nederlander staat al 4 sets in het krijt.



Op de tonen van Chase the sun mag hij zich nu gaan herbronnen in de coulissen, want Luke Littler heeft hem al een stevige klap uitgedeeld.



Veert de Nederlander op of gaat hij finaal tegen het canvas en wordt Littler de jongste wereldkampioen ooit? Hij is amper 17 jaar oud.