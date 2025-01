Australian Open: Alexander Lantermannn verliest enkelfinale rolstoeltennis bij junioren, Luna Gryp wint dubbelfinale

Voor het eerst richtte de Australian Open een rolstoeltoernooi voor junioren in. Zowel bij de jongens, als bij de meisjes waren er 4 deelnemers. Die speelden in de groepsfase telkens tegen elkaar, waarna de top 2 naar de finale mocht.



In de groepsfase won de Amerikaan Cooper, het eerste reekshoofd, van Lantermann met 6-1, 6-1. In de finale deed de 15-Belg, het tweede reekshoofd, beter, maar bleef de Amerikaan te sterk: 6-2, 6-2.



Gisteren verloor Lantermann aan de zijde van d Australiër Benjamin Wenzel de dubbelfinale met 6-3, 6-0 tegen Cooper en de Braziliaan Luiz Calixto.



Bij de meisjes won de 16-jarige Gryp gisteren wel haar dubbelfinale met de Braziliaanse Vitoria Miranda. Het Amerikaans-Letse duo Sabina Czauz en Ailina Mosko kwam met 6-1, 6-1 een pak tekort.