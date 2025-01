Alexander Lantermann bereikt finale junioren rolstoeltennis op Australian Open, Luna Gryp speelt dubbelfinale

De Australian Open heeft dit jaar een primeur: zijn eerste rolstoeltennistoernooi voor junioren. Daarin heeft onze landgenoot Alexander Lantermann zich geplaatst voor de finale in het enkelspel en het dubbelspel. Bij de meisjes speelt Luna Gryp de finale in het dubbelspel.

Toch speelt onze landgenote nog een finale: samen met Miranda neemt ze het vrijdag in het dubbelspel op tegen de Amerikaanse Sabina Czauz en de Letse Ailina Mosko.

Bij de meisjes zit het enkeltoernooi erop voor Luna Gryp (ITF 2). Ze werd uitgeschakeld na een 6-3, 6-1-nederlaag tegen de Braziliaanse Vitoria Miranda, de nummer één van de wereld. Ze eindigt als derde in haar groep met één overwinning en twee nederlagen.

Onze landgenoot maakt ook nog kans op een titel in het dubbelspel. Samen met de Australiër Benjamin Wenzel speelt hij vrijdag de finale tegen Cooper en Calixto.

Dankzij deze overwinning eindigt de jonge Belg als tweede in de groep, die uit vier spelers bestond. In de finale zaterdag neemt hij het op tegen de Amerikaan Charlie Cooper (ITF 3), die eerder deze week nog overtuigend won van Lantermann met 6-1, 6-1.

Onze landgenoot Alexander Lantermann, momenteel 4e op de wereldranglijst, versloeg in Melbourne de Braziliaan Luiz Calixto (ITF 5) met 7-6, 6-3 in zijn derde en laatste groepswedstrijd.

Melbourne volgt voorbeeld van New York en Parijs

Dit jaar organiseert de Australian Open voor het eerst een rolstoeltennistoernooi voor junioren.

Eerder werden zulke toernooien al drie keer gehouden op de US Open, met de eerste editie in 2022. Ook Roland Garros bood in 2024 een platform aan voor deze jonge talenten.