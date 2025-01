Lotte Kopecky verliest topsportcontract: "Hopelijk doen ze er iets goeds mee, maar het wringt toch een beetje"

70 atleten krijgen van Sport Vlaanderen een topsportcontract. Wie uit de boot valt, is Lotte Kopecky (29). De leading lady van het Belgische wielrennen betreurt het verlies aan financiële steun. "Fijn is dit niet", reageert ze. Sport Vlaanderen: "Dit betekent niet dat we haar geen steun meer zullen verlenen."

Vanmiddag raakte bekend dat 70 topsporters in 2025 in Vlaanderen een topsportcontract krijgen. De lijst telt enkele nieuwkomers, maar er zijn ook afvallers in de visie voor dit jaar.

"Omdat Sport Vlaanderen zijn topsportmiddelen zo efficiënt mogelijk wil inzetten, kiest het ervoor om topsporters die in een ‘professioneel kader’ werken alleen te ondersteunen als ze kunnen aantonen dat ze een topsportcontract nodig hebben om de kosten te kunnen maken die verbonden zijn aan hun sport", klinkt het bij Sport Vlaanderen.

Sporters die in een professioneel kader werken, zijn - zo lezen we in het persbericht - traditioneel onder andere wielrenners, tennissers, voetballers en golfers. De professionalisering in het vrouwenwielrennen heeft tot gevolg dat het contract van Lotte Kopecky niet meer is verlengd in 2025.

“We kijken met de grootste bewondering naar Lotte en haar prestaties en we zijn ontzettend dankbaar voor de voorbeeldrol die ze speelt voor de jeugd”, zegt Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd topsport bij Sport Vlaanderen.

“Uiteraard betekent het verlies van haar contract geenszins dat Sport Vlaanderen Kopecky geen steun meer zou verlenen. Een topsportcontract is maar een schakel in een hele reeks van ondersteuningsmechanismen die we toepassen."

"We ondersteunen nog wel haar programma in het baanwielrennen en haar deelnames aan EK’s en WK’s. Naast de 70 contracten ondersteunen we 300 atleten in zaken als stages, coaches, wetenschappelijke expertise, medische en carrièrebegeleiding.”