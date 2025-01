Wat zijn de voorwaarden? En wat is het nut? 6 vragen bij de 70 topsportcontracten van Sport Vlaanderen

do 23 januari 2025 16:32

Sport Vlaanderen heeft 11 nieuwe topsportcontracten uitgedeeld aan Vlaamse atleten. Enkele atleten zien hun overeenkomst ook beëindigd. In totaal telt Vlaanderen nu 70 atleten met een topsportcontract. "De contracten zijn een middel voor onze atleten om zich volledig te kunnen focussen op hun topsportcarrière", klinkt het bij Sport Vlaanderen.

Wat is Sport Vlaanderen?

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Het verdeelt de verschillende middelen die de Vlaamse overheid voorziet over de verschillende federaties en de verschillende topsporters.

Wie heeft er een topsportcontract?

In totaal kunnen dit jaar 70 topsporters op een topsportcontract bij Sport Vlaanderen rekenen. Voor sommige atleten gaat het om een deeltijds contract. De volledige lijst van die atleten vind je onderaan dit artikel. Voor 2025 zijn er 11 nieuwe topsportcontracten: Jochem Vermeulen, Kobe Vleminckx, Rani Rosius en Simon Verherstraeten (atletiek), Arno Van Dessel, Delphine Mariën, Emma Puvrez, Hélène Brasseur, Loïc Van Doren en Thibeau Stockbroekx (hockey) en Hélène Hesters (wielrennen). 26 atleten hebben niet langer een topsportcontract: 18 sporters zagen hun contract niet verlengd en 8 atleten beslisten om te stoppen met topsport, onder meer de broers Jonathan en Kevin Borlée.

Wat zijn de voorwaarden van een topsportcontract?

De atleten met een topsportcontract worden jaarlijks geëvalueerd door Sport Vlaanderen. De doelstellingen zijn dit jaar niet veranderd in vergelijking met vorig jaar. Op de Olympische Spelen en op WK's wordt gestreefd naar een plaats in de top 8. Voor de Paralympische Spelen, WK's in paralympische disciplines en voor EK's in olympische disciplines is een top 3-plaats het doel. Nieuw dit jaar is dat sporters alleen nog ondersteund worden indien ze kunnen aantonen dat ze het topsportcontract echt nodig hebben om de kosten te kunnen maken die verbonden zijn aan hun sport. Atleten uit sporten waar meer geld in omgaat, zoals bijvoorbeeld wielrennen, tennis, voetbal of golf, vallen zo mogelijk uit de boot. Precies om die reden kreeg Lotte Kopecky, ondanks een resem topprestaties in 2024, voor dit jaar geen topsportcontract meer.

Wat als de doelen niet gehaald worden?

Als een topsporter zijn doelstellingen behaalt, wordt zijn contract verlengd. Maar wat als dat niet het geval is? Bij een eerste keer volgt een deliberatie. Als de topsporter meermaals zijn doelstellingen niet behaalt, is het niet vanzelfsprekend om dat contract te verlengen en wordt naar het volledige proces gekeken. "Dat zijn vaak moeilijke beslissingen", bekent afdelingshoofd Tom Coeckelberghs. "Maar we zijn ook gedurende een volledig jaar in contact met alle atleten. Zij wéten ook wat hun doelstellingen zijn. Dus we gaan er ook van uit dat ze niet uit de lucht komen gevallen over hun contract."

Wat is het nut van een topsportcontract?

In totaal investeert Vlaanderen dit jaar 30 miljoen euro in topsport. Vanaf 2026 tot en met 2028 wordt dat bedrag opgetrokken tot jaarlijks 31,5 miljoen euro. "3 miljoen euro daarvan gaat rechtstreeks naar de atleten in de vorm van de topsportcontracten", weet Tom Coeckelberghs. "Die contracten zijn een middel voor onze atleten om zich volledig te kunnen focussen op hun topsportcarrière."

We willen ook inspireren. Topsport moet de brede bevolking raken. Tom Coeckelberghs van Sport Vlaanderen

"De contracten waarborgen een vast maandloon, wat de topsporters de rust geeft om volledig op hun sport te concentreren en ze zijn een essentieel onderdeel in een volwaardig topsportproject voor sporters."

En het gaat ook niet alleen om presteren in topsport. "We willen ook inspireren", benadrukt Coeckelberghs. "Topsport moet de brede bevolking raken. Daarom is het ook belangrijk om in te zetten op verschillende disciplines."

Welke sporten krijgen ondersteuning?

Met het topsportbeleid wil Sport Vlaanderen de federaties en hun topsporters zo goed mogelijk ondersteunen. Federaties met een goede piramidewerking - een brede basis en een sterke top - komen het meest in aanmerking voor structurele ondersteuning. "In 2025 ondersteunt de Vlaamse overheid 31 topsportfederaties in hun topsportbeleid", klinkt het bij Sport Vlaanderen. "De grootteorde varieert tussen 30.000 euro voor een topsportfederatie met een specifieke campagne voor enkele topsporters, tot bijna 2 miljoen euro voor grote federaties met een integrale topsportwerking met duidelijke structuren, zoals Gymnastiek Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, Volley Vlaanderen, Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse Hockey Liga."

ondersteunde sporttakken atletiek badminton basketbal boksen boogschieten breaking gewichtheffen golf G-sport gymnastiek hockey ijschaatsen judo kajak klimmen paardensport roeien rugby schieten skateboarden skeleton sneeuwsport squash taekwondo tafeltennis tennis triatlon voetbal volleybal wielrennen zeilen zwemmen