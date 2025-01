Gemoedsrust versus bekommernis: hoe wél of géén topsportcontract het leven van een topsporter beïnvloedt

do 23 januari 2025 16:32

70 Vlaamse atleten kunnen dit jaar genieten van een topsportcontract bij Sport Vlaanderen. Maar welke impact heeft zo'n contract op het leven van een topsporter? Sporza Daily legt zijn oor te luister bij twee betrokkenen: atleet Simon Verherstraeten - nieuw op de lijst - en turner Luka Van den Keybus, die zijn topsportcontract beëindigd zag.

Elf nieuwe atleten krijgen dit jaar een topsportcontract bij Sport Vlaanderen. Een van die gelukkigen is sprinter Simon Verherstraeten. De specialist op de 100 en 200 meter kreeg eind vorig jaar het goeie nieuws te horen. "Ik had er wel stiekem op gehoopt. 2024 was een succesvol jaar, zowel individueel als op de aflossing met de Belgian Falcons", vertelt Verherstraeten. "Het was zeker een opluchting toen ik het goeie nieuws te horen kreeg." Wat verandert er met dit contract concreet in zijn leven? "Vorig jaar werkte ik nog 80% als ingenieur. Nu kan ik halftijds gaan werken. Dat is een heel groot verschil. Ik hoef nu niet meer 's avonds te trainen, dat kan ik overdag doen. Ook qua rustmomenten is dat een enorm verschil." De combinatie van betere trainingsmomenten en meer rustmogelijkheden moeten leiden tot betere prestaties. "Dankzij dit contract willen ze ons zo goed mogelijk begeleiden richting LA 2028. Daar willen we de finale halen met de Falcons. Dat is het grote doel."

Simon Verherstraeten

Gemoedsrust

Maar niet iedereen kreeg eind 2024 goed nieuws: van 18 atleten werd het contract niet verlengd. Een van hen is turner Luka Van den Keybus, die zijn nieuwe contractsituatie nuchter bekijkt. "Ik had maar een kort contract in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs en ik wist op voorhand dat het heel moeilijk zou worden om daar aan de voorwaarden te voldoen om mijn contract te verlengen", aldus Van den Keybus, die in Parijs de top 8 had moeten halen voor een nieuw contract. "Ik was dus niet verbaasd dat mijn overeenkomst niet verlengd werd. Het heeft me wel heel hard geholpen naar de Spelen toe. Het gaf me gemoedsrust om te kunnen trainen zonder aan de centen te moeten denken. Dat contract was een heel mooie geste van Sport Vlaanderen."

Naar geld moeten vragen, voelt altijd een beetje als bedelen. Lukas Van den Keybus, turner zonder topsportcontract