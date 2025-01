Dessers baalt na late 2-1 van Manchester United: "Dacht even dat ik geschiedenis had geschreven"

vr 24 januari 2025 00:00

Cyriel Dessers voelde zich even "heel groot op Old Trafford", maar donderde na de goal van Bruno Fernandes in de extra tijd van zijn wolk. Ook Rangers-trainer Philippe Clement noemde de nederlaag tegen Manchester United "heel teleurstellend". "Maar ik kan niets zeggen over onze mentaliteit."

"Een rollercoaster aan emoties, maar uiteindelijk een ongelooflijke teleurstelling." Cyriel Dessers dacht met zijn goal een punt aan de Rangers te schenken, maar de matchwinnaar werd uiteindelijk Bruno Fernandes, in de 92e minuut. "Ik dacht dat ik een beetje geschiedenis had geschreven. En dan dat. (zucht) Pijnlijk." De 1-1 was een knappe spitsengoal van de Belgische Nigeriaan. "Ik weet dat Tavernier dat soort ballen kan geven. Ik liep weg uit de rug van Maguire en gaf een heel klein duwtje. Net niet genoeg voor een overtreding." "Ik draai perfect en ook mijn touch is goed. Daarna pak ik hem goed met links op de slof. Als je de bal dan ziet binnenvallen op Old Trafford, dan voel je je even heel groot. Jammer dat we het niet konden vasthouden."

Ook persoonlijk was het een belangrijke goal voor Dessers, die de concurrentiestrijd met de Marokkaanse sensatie Hamza Igamane aan het verliezen is. "Hij is een heel goeie spits", geeft Dessers toe. "Het is even lastig voor mij, maar ik probeer in de minuten die ik krijg gewoon mijn job te doen. Een topclub als Rangers speelt zo'n 65 matchen per seizoen. Dan is een tweede spits geen overbodige luxe. En vandaag hebben we getoond dat we ook complementair zijn." De geruchten dat Dessers op vertrekken staat, wuift hij dan ook weg. "Zodra je minder aan spelen toe komt, komt er automatisch interesse van andere clubs. Gewoon eens polsen of ik haalbaar ben." "Maar op dit moment speel ik voor de Rangers. Wij spelen hier om de 3 dagen een match. Ik moet gewoon mijn job doen en dat doe ik met veel plezier. Ik ben gelukkig en ben hier graag. Maar je wil uiteindelijk altijd graag spelen."

Clement: "Rangers veel groter dan ze in België denken"