Domper voor Rangers van Clement: United wist in blessuretijd gelijkmaker van Dessers nog uit

Philippe Clement kijkt enkel naar Rangers: "We kunnen elke tegenstander pijn doen"

Philippe Clement zit de afgelopen weken in een betere flow en staat er goed voor in de Europa League. Clement moet wel wat spelers missen door blessures en schorsingen. "De ploeg zal samen hard moeten werken om een resultaat te behalen", beseft Clement.



"We hebben ons matchplan zoals altijd. We hebben het vandaag besproken en zullen dat morgen nogmaals doen. Ik ben niet iemand die gelooft in het parkeren van de bus voor onze goal. We willen ons spel spelen, maar moeten uiteraard kijken naar de kwaliteiten van Manchester United."



"Het zal gaan om onze momenten te grijpen. We zijn gefocust op onszelf. Ik ben ervan overtuigd dat we elke tegenstander pijn kunnen doen, maar we zullen hard moeten werken met en zonder bal om een goed resultaat te behalen."



Clement benadrukte dat het een belangrijke wedstrijd is, maar dat ze die niet anders zullen behandelen dan een andere match.



"Iedereen wil spelen op zo'n veld. We hebben respect voor elke tegenstander en hebben ons voorbereid zoals de bekermatch afgelopen weekend. Het wordt een grote uitdaging. De spotlight staat op de ploeg, maar dit is een grote kans. Ik weet dat mijn team met dit soort momenten kan omgaan."