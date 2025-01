Geen ideaal begin: Arnaud De Lie stelt seizoensstart uit na val op training

Op de persdag van Lotto vertelde Arnaud De Lie dat hij de Omloop wil winnen in zijn Belgische driekleur.



Maar een dikke maand voor die koers komt de Belgische kampioen met wat minder nieuws. Na een val op training heeft hij last aan de knie. "Uit voorzorg zal hij de start van zijn seizoen uitstellen", klinkt het bij Lotto.



Normaal zou De Lie dit weekend een eerste keer in actie komen in Spanje tijdens de GP Castellon en de GP Valencia, waar hij vorig jaar meteen won.



De eerstvolgende geplande koers voor De Lie is nu de Ster van Bessèges die van start gaat op 5 februari. Daarna gaat het via de Ronde van de Algarve richting de Omloop.