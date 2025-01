Arnaud De Lie na "belangrijkste seizoen uit carrière": "Wil zoals Van Aert de Omloop in de driekleur winnen"

Voor Arnaud De Lie (22) was 2024 een jaar met 2 gezichten. Na een ellendig voorjaar kwam hij boven water met de Belgische driekleur en een geslaagd najaar. Daar wil De Lie nu op voortbouwen. "Ik wil er staan op de belangrijke momenten", benadrukt hij.

"Ik voel me goed", vertelde een ontspannen Arnaud De Lie op de persdag van Lotto. "Ik ben echt gemotiveerd."

De Lie stoomt zich klaar voor de voorjaarsklassiekers en wil daar iets rechtzetten. Vorig jaar viel hij uit door de ziekte van Lyme. "Dat is nu achter de rug. Ik voel me mentaal goed."

"Het begin van het seizoen was niet ideaal, maar daarna won ik het BK en nog enkele koersen. Ik heb veel geleerd. Dit is misschien het belangrijkste seizoen uit mijn carrière geweest."

De Lie teert op revanche. "Dat is een correcte term. In het Vlaamse voorjaar heb ik iets gemist. Die koersen rijden met de driekleur, dat wordt iets speciaals."

"Ik zal alles geven voor een mooi resultaat. Zo heb ik de Omloop Het Nieuwsblad aangestipt. Ik was er al 2 keer echt goed. En de laatste winnaar in deze trui was Wout van Aert. Waarom zou ik dat nu niet kunnen zijn?"

Deze zomer volgt normaal gezien weer de Tour. "De start in Rijsel is echt iets voor mij. Er zijn veel mooie ritten en de ervaring van vorig jaar zal me helpen."

"Ik begin aan mijn 4e profjaar", zei De Lie nog. "Ik wil er nu staan op de belangrijke momenten en meespelen in de finale. Het gaat snel en elk jaar leer ik bij, maar alle details moeten goed zijn."