Alaphilippe, Hirschi én Pidcock in Luik en Waalse Pijl? Tudor en Q36.5 krijgen wildcard voor beide koersen

Worden Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl gekruid met extra smaakmakers als Julian Alaphilippe, Marc Hirschi en Tom Pidcock? Hun nieuwe ploegen - Tudor en Q36.5 - zijn vanaf vandaag in elk geval zeker van hun plekje in die twee koersen. Ze kregen een wildcard van de organisatie.

2018, 2019, 2020 en 2021. Met Julian Alaphilippe (3x) en Marc Hirschi (1x) heeft Tudor Pro Cycling Team straks 2 renners in de rangen die weten hoe het voelt om de Waalse Pijl te winnen.

Maar de 2 punchers kozen dit jaar voor de overstap naar een Pro Team, waardoor ze niet zeker waren van hun plekje in heel wat koersen.

Hetzelfde geldt voor Tom Pidcock. De Britse alleskunner trok van Ineos naar het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling Team.

Gelukkig voor het trio viel er vandaag goed nieuws uit de bus. Zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Waalse Pijl deelden een wildcard uit aan beide teams voor hun koersen op 23/04 en 27/04.

De organisatie hoopt ongetwijfeld om de startlijst nog wat extra kleur te geven dankzij de 3 smaakmakers. Maar zelfs met een wildcard is de deelname van de heuvelspecialisten verre van zeker.

Zo stuurt Tudor een van zijn 2 grote namen - Alaphilippe of Hirschi - misschien ook naar de Ronde van Italië in mei.

De combinatie Giro-Ardennenklassiekers is echter geen sinecure. Afwachten dus of de 3 vedetten effectief van de partij zijn in Ciney (de nieuwe startplek van de Waalse pijl) en Luik.

Ook voor onder meer Omloop Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne kregen beide Pro Teams trouwens al een wildcard.