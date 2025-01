Q36.5 warmt op met Pidcock, maar bevriest Afrikaanse tentakels: "Wielrennen draait nu om business"

wo 15 januari 2025 16:11

De ploeg is geen nagelnieuwe speler, maar met Tom Pidcock als vedette hoopt Q36.5 Pro Cycling de komende jaren wel op een hoger niveau te presteren. Q36.5, zeg je? Maak kennis met het Zwitserse team, dat de Afrikaanse navelstreng - toch op sportief vlak - volledig heeft doorgeknipt.

De term "gamechanger" werd zondag tijdens de mediadag van Q36.5 Pro Cycling Team veelvuldig gebruikt door ploegbaas Doug Ryder. Met Tom Pidcock hoopt de ploeg met Zwitserse licentie zijn grenzen te verleggen, net zoals de voorgangers dat voor het Afrikaanse continent gedaan hebben. Q36.5 beschouwt zichzelf niet (meer) als een doorstartploeg van het vroegere MTN-Qhubeka en opvolgers, maar de fundamenten zijn er natuurlijk wel. De Zuid-Afrikaan Doug Ryder is de manager van het ProTeam en vervulde die rol ook bij MTN-Qhubeka, Dimension Data en NTT. Die ploeg hield er in 2021 mee op, maar na een sabbatjaar werd Q36.5 in 2023 geboren. De ploeg is een tongtwister voor alle wielerdieren en dankt zijn naam aan een Italiaans fietskledingmerk. Het gaat om een combinatie van het Latijnse woord quaerere (onderzoeken) en 36,5 °C, de ideale lichaamstemperatuur van een gezond lichaam.

In de top 25 van de teamranking zijn wij de enige ploeg die de voorbije 2 seizoenen geen grote ronde heeft gereden. Met Tom Pidcock proberen we het tij te keren. ploegbaas Doug Ryder

De ambities bleven aanvankelijk bescheiden, net als het budget. Door de laattijdige lancering eind 2022 moest Q36.5 zich voornamelijk tevreden stellen met anciens die al op hun retour waren en renners die in de WorldTour boven hun stand hadden geleefd. Met 12 overwinningen in 2 seizoenen is de buit mager geweest, maar Pidcock moet als lokaas andere deuren openen. Die van de grote rondes, om mee te beginnen. "In de top 25 van de teamranking zijn wij de enige ploeg die de voorbije 2 seizoenen geen grote ronde heeft gereden", legt ploegbaas Ryder de vinger op de wonde. "Met Pidcock kunnen we het tij proberen te keren, al hebben we geen garanties", beseft de Zuid-Afrikaan. Q36.5 is mathematisch namelijk uitgeschakeld voor promotie naar de WorldTour en moet dus ook de komende jaren rekenen op wildcards. "Dit seizoen hopen we op de Giro en de Vuelta met Tom als kopman."

Tom Pidcock richt zich op de Ardennen en hoopt op deelname aan de Giro en de Vuelta.

Straks met Pinarello?

Met veel Italiaanse partners zou de poort naar de Ronde van Italië opengebeukt moeten worden en dankzij het driejarig contract van Pidcock kan er nu ook op langere termijn gewerkt worden. Pidcock wordt omringd door aanwinsten als Milan Vader, Sjoerd Bax en Harm Vanhoucke, die herenigd wordt met ex-ploegmaat Frederik Frison. Zij zijn de 2 Belgen op de loonlijst. "2025 wordt een overgangsjaar voor ons", aldus Ryder, die met Pidcock zijn ploeg eindelijk een identiteit kan geven. Al is het plan van teameigenaar Ivan Glasenberg niet helemaal glashelder. De Zuid-Afrikaanse grondstoffenhandelaar heeft Pinarello gekocht, het fietsmerk dat na volgend jaar Scott zou moeten vervangen bij Q36.5. Vandaar ook de deal met Pinarello-uithangbord Pidcock. Glasenberg is een financieel slagkrachtige speler, maar hoeveel centen zullen blijven vloeien naar de wielerploeg? Dat de continentale opleidingsploeg werd opgedoekt, is een teken aan de wand. En ook Ryder beseft dat zijn ploeg niet in de achterhoede kan blijven aanmodderen. "Het draait tegenwoordig enkel over cijfers en ranglijsten", zuchtte Ryder zondag op de mediadag. "Vroeger linkte je koers aan passie en emoties. Ik denk dat de sport nog altijd te hard is om louter over business te gaan." "We hebben iets geweldigs gepresteerd door Afrikaanse renners in de Tour te introduceren. Dat was cool, maar toen draaide het nog niet om cijfers."

De ploeg telt met Frederik Frison en Harm Vanhoucke 2 landgenoten op de loonlijst.

Geen liefdadigheid