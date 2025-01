Bondsparket wil Antwerp straffen met 2 uitmatchen zonder fans na vuurwerkincidenten in derby

Vorige week was Antwerp er zelf al als de kippen bij om het wangedrag te veroordelen. "Een kleine groep zogezegde fans bracht met enkele wansmakelijke acties de veiligheid van andere mensen in gevaar", klonk het kwaad.

Heethoofden gooiden namelijk een vuurpijl naar de Beerschot-tribune. Vanuit het Antwerp-vak belandde ook een voetzoeker in de buurt van de physical coach van Beerschot.

De incidenten waren uiteraard ook een belangrijk topic bij het bondsparket. Dat wil Antwerp nu een straf opleggen, nadat het eerder ook al een boete van 5.000 euro oplegde aan Beerschot voor pyrotechnisch materiaal.

The Great Old riskeert riskeert twee effectieve uitwedstrijden zonder fans en twee met uitstel en 10.000 euro boete. "Dit is een sanctie met een beperktere financiële weerslag", legt het bondsparket uit.

Antwerp zal zich op een zitting van het Disciplinair Comité nog kunnen verdedigen, maar de datum daarvan is nog niet vastgesteld.