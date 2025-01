Beerschot dient een klacht in tegen onbekenden na vuurpijl-incident in Antwerpse derby

Beerschot laat de incidenten in de derby tegen Antwerp van afgelopen weekend niet zomaar voorbijgaan. De hekkensluiter dient een klacht in tegen onbekenden, maar kijkt ook in eigen boezem na alweer een beladen derby. "We blijven ons inzetten voor een voetbalbeleving waarin veiligheid en respect centraal staan."

De club heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. "Onze club hecht groot belang aan een veilige en respectvolle omgeving in en rond het stadion."

"Tijdens en na deze wedstrijd hebben acties van een deel van de bezoekende supporters de fysieke integriteit van onze eigen supporters, clubmedewerkers en officials ernstig in gevaar gebracht."

"Dit moeten we in België nooit accepteren", stelde Kuyt en dus blijft Beerschot ook niet bij de pakken zitten. "Onze club heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van de ernstige incidenten", klinkt het.

Eind september liep de derby ook al uit de hand en toen hadden supporters van Beerschot boter op het hoofd. De club moest daarvoor dinsdag voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) verschijnen.

"De club had beroep aangetekend tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal, waarbij Beerschot naast een verbod op uitsupporters voor 3 uitwedstrijden en een geldboete, ook de sluiting van vak I voor 3 thuiswedstrijden werd opgelegd." Halfweg februari volgt de uitspraak van het BAS.



"In afwachting zal Beerschot stappen ondernemen binnen de eigen achterban. We blijven onze supporters bewustmaken van de gevaren van pyrotechnisch materiaal en werken nauw samen met de Pro League en bevoegde instanties om een actieplan op te stellen dat toekomstige incidenten moet voorkomen."

"Onze club heeft reeds contact gehad met de brandweer om samen met hen te onderzoeken of er sensibiliserende campagnes kunnen worden opgezet richting de eigen fans. Als club blijven wij ons inzetten voor een voetbalbeleving waarin veiligheid en respect voor iedereen centraal staan, zowel voor supporters, spelers, stafleden als medewerkers."



"Tot slot willen wij duidelijk stellen dat individuen die onze club schade berokkenen, geen plaats hebben binnen K. Beerschot V.A. Wij zetten ons volledig in om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen."

"Wij blijven ons richten op het uitdragen van een fanatieke, ludieke en gepassioneerde supporterscultuur, maar altijd met respect voor de fysieke en mentale gezondheid van anderen."