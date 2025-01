Vandenbempt is onlusten in Belgisch voetbal "moe": "Tevreden met weinig incidenten? Dat toont waar lat ligt"

ma 13 januari 2025 11:18

In Charleroi en Antwerpen werd het dit weekend plots wat warmer in de tribunes. Met pyrotechnisch materiaal stonden de stadions in vuur en vlam. Al bekocht Charleroi zich dat wel. "Gefeliciteerd met de verjaardag", vertelde onze analist Peter Vandenbempt daar sarcastisch over in zijn wekelijkse analyse.

Of het nu de verjaardag van de vriendschap van 2 clubs is of de Antwerpse derby. Te pas en te onpas wordt er pyrotechnisch materiaal bovengehaald in de Belgische stadions.



"Ik word er zo moe van", vertelde onze analist Peter Vandenbempt. "Het was alweer een zeer triest weekend."



In Charleroi wilden de fans de 20e verjaardag van hun vriendschap met fans van de Duitse tweedeklasser Münster vieren "met een pyrotechnische lawine". Op dat moment stond het 1-0 voor Charleroi.



De wedstrijd werd even stilgelegd en nadien ging Union nog op en over de Carolo's. "Gefeliciteerd met de verjaardag, moet ik dan zeggen", deelde Vandenbempt op een sarcastische toon.



Ik begrijp dat Kuyt emotioneel reageerde. Peter Vandenbempt

In de Antwerpse derby ging het nog een stapje verder. Vuurpijlen van Antwerp-supporters werden gemikt naar de familietribune en de perstribune. Het zorgde ervoor dat Beerschot-coach Dirk Kuyt een ontvlammend interview gaf nadien.



Kuyt noemde de Antwerp-supporters "lafaards". "Iedere normale voetballiefhebber deelde de woede en ergernis van Kuyt. Het is altijd weer hetzelfde ondanks de maatregelen", wist Vandenbempt daarover te vertellen.



Daarna nuanceerdee Vandenbempt zijn uitspraak wel. "Alleen is hij als trainer van Beerschot niet geweldig geplaatst om supporters de les te spellen. Het is nog geen eeuwigheid geleden dat een geschifte Beerschot-hooligan naar het vak van Antwerp-supporters liep en daar een vuurpijl in gooide."



"Ik begrijp dat hij emotioneel reageerde omdat het om de familietribune en de perstribune ging, maar hij gaf wel de indruk dat als "felle" supporters dat soort dingen naar elkaar gooien, dat minder erg is."

"Begrijpelijke" analyse van politie