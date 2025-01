Zelfs Van Aert kraakte: met deze flits versmachtte Nys iedereen - "Ik kon geen rekening blijven houden met Wout"

Als een vuurpijl schoot hij naar boven. Thibau Nys plaveide in de slotronde van de wereldbekercross in Benidorm op machtige wijze zijn weg naar de zege. Hij zette iedereen op een handvol seconden op een oplopend stuk - zelfs (een slecht gepositioneerde) Wout van Aert kraakte. "Ik kon geen rekening met hem blijven houden", vertelde Nys achteraf.

Iedereen wist waar de beslissing zou vallen in Benidorm en toch was er niets te doen aan een machtige Thibau Nys.

De kersverse Belgische kampioen powerde op de 300 meter lange asfalthelling aan 8% naar boven. Hij liet daarbij alles en iedereen enkele tellen achter zich.

Zelfs Wout van Aert had geen verhaal in huis. De krachtpatser van Visma-Lease a Bike zat op het moment van de uithaal niet goed genoeg voorin - een bewijs van het feit dat hij vandaag geen supergevoel had.

"Maar als Wout in koers is, wordt er toch altijd naar hem gekeken en is iedereen op zijn hoede omdat hij nog gaat komen", wist ook Nys.

"Al moet je op een bepaald moment toch gewoon je eigen wedstrijd rijden. Ik kon geen rekening met hem blijven houden."