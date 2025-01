Na de 147 ook het toernooi: Shaun Murphy wint Masters snooker tegen wereldkampioen Wilson

zo 19 januari 2025 23:47

Shaun Murphy heeft een mooi einde gebreid aan zijn week op de Masters snooker in Londen. Na een maximumbreak in de halve finale, zette hij in de finale wereldkampioen Kyren Wilson opzij. Het werd 10-7.

"The Magician" heeft zijn bijnaam nog eens alle eer aangedaan. Shaun Murphy heeft voor de tweede keer de Masters in het snooker op zijn naam geschreven.



De 42-jarige Engelsman rekende in de finale af met wereldkampioen Kyren Wilson. En je kan niet zeggen dat hij het gestolen heeft.



In de kwartfinale won hij met 6-2-cijfers van Neil Robertson. In die wedstrijd "verprutste" hij een 147-break door zichzelf snooker te leggen. Maar in zijn gewonnen halve finale tegen Mark Allen (6-3) mocht hij zijn vuisten wel in de lucht steken na een maximumbreak.



Murphy steekt met andere woorden in topvorm en dat toonde hij ook tegen Kyren Wilson. De wereldkampioen van 2005 zette Wilson met de rug tegen de muur en na de namiddagsessie stond het al 6-2.



Wilson vocht terug tot 8-7 met breaks van 95, 78 en 65 en even leek het alsof Murphy geen poot meer aan de grond kreeg. Maar na een foutje van Wilson zag Murphy zijn kans schoon. Hij hield zijn zenuwen onder controle en het werd 9-7.



Met zijn 4e century van de wedstrijd in het 17e frame kroonde Murphy zich opnieuw tot kampioen. Na een paar moeilijke jaren lijkt Murphy dus opnieuw bij de top van de top te behoren.

Shaun Murphy: "Dacht dat deze dagen voorbij waren voor mij"