Nog altijd afwerker, maar ook aangever bij Napoli: "Romelu Lukaku groeit en helpt vooral de ploeg"

za 18 januari 2025 11:28

Vanavond gaat de leider in de Serie A op bezoek bij Atalanta: Napoli probeert zijn status te rechtvaardigen bij de club van Charles De Ketelaere. De Italiaanse koploper doet dat zonder vertrekker Chvitsja Kvaratschelia, maar uiteraard wel met Romelu Lukaku. Hoe heeft de 31-jarige Rode Duivel zich na een half jaar gesetteld in Napels?

"Da bomber ad assistman", kopte La Gazzetta dello Sport afgelopen week. Een titel als Capocannoniere, de topschutter in Italië, lijkt dit seizoen te hoog gegrepen, maar Romelu Lukaku drukt meer en meer zijn stempel op Napoli. Die indruk krijgt een opvallende en vooral vrij atypische echo in het cijferwerk van de Rode Duivel. Na 20 matchen in de Serie A telt Lukaku 7 goals. Dat is op ruime afstand van de 13 rozen van Mateo Retegui, doelpuntenmachine bij de tegenstander van vanavond. Maar het rendement van Lukaku wordt ook uitgedrukt in assists. 6 vinkjes heeft hij al mogen zetten. In Italië presteert geen enkele aanvaller beter. Enkel verdediger Nuno Tavares gaat Lukaku met 7 beslissende passes vooraf, maar hij staat al een tijdje droog. Is er dan een soort van nieuwe Lukaku opgestaan in de schaduw van de Vesuvius? "Lukaku is de jongste weken duidelijk aan het groeien", knikt Vincenzo D'Angelo, Gazzetta-watcher voor Napoli. "Fysiek en tactisch zet hij grote stappen. Dat heeft hij aan zichzelf te danken. Romelu plukt altijd de vruchten van zijn eigen werk."

Romelu helpt nu vooral de ploeg. Hij werkt keihard en creëert met zijn lichaam veel ruimte voor ploegmaats. Vincenzo D'Angelo (La Gazzetta dello Sport)

D'Angelo geeft het grif toe: de start van Lukaku was na een nieuwe transfersaga niet meteen een schot in de roos. "Maar dat heeft ook te maken met de huizenhoge verwachtingen die hij steeds met zich meebrengt." "Zeker in Italië staat Lukaku nog altijd synoniem voor doelpunten. Hij heeft in onze competitie al het verschil gemaakt. Zeker onder Antoine Conte bij Inter. En laat net Conte nu trainer van Napoli zijn." De Gazzetta-reporter weet waar hij over spreekt. "Ik volgde Inter op de voet ten tijde van hun samenwerking in Milaan. Hoe zij elkaar aanvulden, was buitengewoon. Met of zonder Lukaku: dat zag je onmiddellijk op het veld."

En die bepalende rol vertolkt Lukaku nu dus ook steeds beter bij Napoli. "Men rekent hem af op goals, want doelpunten zijn de rode draad in zijn carrière. Maar Romelu helpt nu vooral de ploeg. Hij werkt keihard en creëert met zijn lichaam veel ruimte voor ploegmaats." "In het begin van het seizoen speelde dit Napoli te laag en werd hij in de steek gelaten, maar nu draait het veel meer rond hem." "Oké, de oudere Lukaku was sneller en nog krachtiger, maar als verdediger heb je nog altijd je handen vol met hem. Hij blijft een echte leider en stuurt zijn ploegmaats voortdurend aan."

Romelu Lukaku staat met Napoli op kop.

Binomio

Dat Lukaku zich steeds beter voelt in Napels, gaf hij deze week nog aan in de Italiaanse pers. "Napoli is een erg mooie stad voor mij en mijn familie. Er valt hier zoveel te beleven, maar ik zou eens een vrije dag moeten gebruiken om de stad te bezoeken met mijn ploegmaats. Mijn agenda laat het evenwel niet altijd toe." De liefde voor de vurige stad beschrijven, het kan nooit kwaad om het hart van de tifosi ginds te paaien. "Hun verwachtingen werden in het begin niet helemaal ingelost. Nogmaals: Conte en Lukaku, dat is hier un binomio. Je noemt hen als het ware in één adem." "Conte vroeg tijd, maar de fans wilden eerherstel na het matige seizoen. En als je in het verleden al zo bepalend bent geweest ... Maar wees gerust, de jongste weken is Napoli echt goed op dreef en zit het snor."

Italië denkt iedereen nog altijd dat Inter de sterkste ploeg is en het best gewapend is voor de titelstrijd. Een voordeel voor Napoli kan wel zijn dat ze geen Europees spelen en in de Coppa al gewipt zijn. Vincenzo D'Angelo (La Gazzetta dello Sport)

Al is er ook een smet op de feestvreugde. Chvitsja Kvaratschelia verlaat de club. "Hij heeft hier geschiedenis geschreven door hen 2 seizoenen geleden de Scudetto te schenken. Maar hij verdiende weinig en dan moet je zo'n speler beter laten gaan." "Intussen heeft David Neres zich goed ontwikkeld als vervanger en het klikt met Lukaku. Maar in Italië denkt iedereen nog altijd dat Inter de sterkste ploeg is en het best gewapend is voor de titelstrijd." "Een voordeel voor Napoli kan wel zijn dat ze geen Europees spelen en in de Coppa al gewipt zijn. Ze spelen dus één match per week en kunnen zich volledig focussen op het kampioenschap." "Gelukkig zijn veel spelers die na het kampioenenjaar waren weggezakt, stilaan weer op niveau. Voeg dat bij de factor-Conte ... En bij Lukaku, uiteraard."