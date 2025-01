Geen eerste halve finale op Masters: Luca Brecel verliest thriller van wereldkampioen Kyren Wilson

Luca Brecel heeft zich niet voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de halve finales op de Masters snooker. Tegen wereldkampioen Kyren Wilson moest Brecel heel de tijd achtervolgen door onnodige foutjes. In een spannend slot moest onze landgenoot finaal het hoofd buigen.

"Ik weet dat ik altijd terugkom. Meestal komt na een slechte periode mijn beste periode."

Luca Brecel gaf het in de aanloop naar de Masters zelf al aan: na een kwakkeljaar groeit hij stilaan weer toe naar zijn oude niveau.

In Londen toonde hij dat deze week met een vlotte zege in de eerste ronde tegen Chris Wakelin. Met wereldkampioen Kyren Wilson kreeg onze landgenoot in de kwartfinale wel een lastigere klant tegenover zich.

Maar zo volwassen Brecel tegen Wakelin voor de dag kwam, zo onstuimig toonde hij zich in de openingsfase tegen Wilson. Enkele onnodige foutjes in de eerste twee frames betaalde Brecel cash: Wilson nam telkens over met secure breaks.

Toch liet Brecel ook opnieuw flitsen van zijn talent zien. Met enkele heerlijke pots verwende hij de toeschouwers in Alexandra Palace. Een knappe 90-break bracht de tussenstand op 2-1.