1.295.200 pond: Judd Trump breekt (nu al) het prijzengeldrecord van Ronnie O'Sullivan

Judd Trump (35) heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in het snooker. De Engelse nummer één van de wereld plaatste zich in Londen voor de halve finale op de Masters en bracht daarmee zijn prijzengeld dit seizoen op maar liefst 1,295 miljoen pond, een verbetering van het vorige seizoensrecord van Ronnie O'Sullivan.

Het seizoen is nog vier maanden lang, en met het afsluitende WK moet het lucratiefste toernooi er nog aankomen. Toch heeft Judd Trump nu al een financieel historisch seizoen achter de rug.

Dat is een verbetering van het prijzengeldrecord in één seizoen. Trump doet beter dan de 1.265.000 die Ronnie O'Sullivan vorig seizoen bij elkaar harkte. Het is niet ondenkbaar dat Trump de komende maanden nog de kaap van twee miljoen pond neemt. Daarvoor zou hij dan wel nog de Masters en het WK moeten winnen.



Trump won dit seizoen al de Shanghai Masters, de Saudi Arabia Masters en het UK Championship. Daarnaast werd hij runner-up op de Xi'an Grand Prix en de Northern Ireland Open, halvefinalist op de Wuhan Open en kwartfinalist op de English Open, de British Open, het Champion of Champions en het Riyadh Season Championship.



"Ik ben aan mijn beste seizoen ooit bezig", aldus de wereldkampioen van 2019. "Ik heb al eens zes toernooien in een seizoen (2019-2020) gewonnen - dat was best speciaal - maar de kwaliteit van de toernooien die ik nu won en het niveau dat ik daarbij haalde, maakt dit nog specialer."



Op de Masters in het Londense Alexandra Palace, waar eerder deze maand nog het WK darts plaatsvond, is Trump alvast goed op weg om de kassa opnieuw te doen rinkelen. In de halve finale staat hij tegenover wereldkampioen Kyren Wilson.