Wie is de nieuwe veldritchouchou Tibor Del Grosso? "Vreemd dat hij zo lang onder de radar is gebleven"

vr 17 januari 2025 11:23

De nieuwe Nederlandse veldritkampioen bij de profs (en bij de beloften) is amper 21 jaar, maar bij onze noorderburen schrikt niemand van hoe Tibor Del Grosso zich de jongste weken manifesteert in het veld. De gelijkenissen met Mathieu van der Poel zijn frappant, maar is Del Grosso zijn gedoodverfde opvolger?

Gerben de Knegt kan zijn lach niet onderdrukken. Na 10 minuten wordt de olifant in de kamer dan toch benoemd tijdens het gesprek over Tibor Del Grosso. "Laat me raden: je wil weten of hij de nieuwe Mathieu van der Poel is?" De vraag aan de Nederlandse veldritbondscoach is nochtans niet uit de lucht gegrepen. Del Grosso is 21 jaar en won afgelopen zondag het NK. Voor beloften én voor profs. Del Grosso is een van de nieuwe parels van Alpecin-Deceuninck en combineert veld, weg en zelfs het mountainbiken. Sinds 1 januari is hij prof en binnenkort kan hij dus als ploegmaat van MVDP opdraven op de weg. "Neen, niemand kan je vergelijken met Mathieu. Mathieu staat boven alles en iedereen", stelt De Knegt duidelijk. "Mathieu was op die leeftijd al 2 keer wereldkampioen bij de profs geworden."

Tibor komt uit een gezin van gescheiden ouders waarbij de thuissituatie niet altijd makkelijk was. Hij heeft het een tijdje behoorlijk moeilijk gehad. De combinatie van trainen en schoolwerk vlotte niet. Gerben de Knegt

"Maar Tibor vindt de combinatie weg en veld bijzonder leuk en het plezier spat van hem af", vervolgt De Knegt, die Del Grosso zeer goed kent. "We bellen regelmatig en ik heb een zeer goeie klik met hem. Maar Tibor is slim en pikt overal en bij iedereen iets op, niet alleen bij mij." De Knegt nam Del Grosso enkele jaren geleden onder zijn hoede. "Ik heb hem een tweetal jaar getraind, al was het vooral mentale ondersteuning." "Tibor komt uit een gezin van gescheiden ouders waarbij de thuissituatie niet altijd makkelijk was. Hij heeft het een tijdje behoorlijk moeilijk gehad. De combinatie van trainen en schoolwerk vlotte niet." "Als tweedejaarsjunior kreeg hij een flinke knauw. Dan heb ik het over de coronaperiode rond 2020 en 2021, toen het WK in Oostende geannuleerd werd voor de junioren. Anders had hij daar zijn talent al laten zien."

Tibor Del Grosso is de huidige wereldkampioen bij de beloften.

Flegmatieke killer

Dat Del Grosso bijzonder getalenteerd is, hoeft voor De Knegt geen betoog. "Dat staat voor mij buiten kijf en net daarom heb ik me er altijd over verbaasd dat hij zo lang onder de radar gebleven is." "Als je iets van de wielersport kent en het wielrennen een beetje volgt, dan zag je dat al heel vroeg. Maar zijn carrière heeft tot dusver een atypisch verloop gehad." De grote wegploegen - denk in de eerste plaats aan het huidige Visma-Lease a Bike - hielden de boot af. "Dat komt wellicht omdat hij de 3 disciplines - weg, veld en MTB - lang heeft gecombineerd." Maar Del Grosso stond links en rechts ook geboekstaafd als "een moeilijke jongen". "Nou, in mijn ogen is hij dat helemaal niet. Ik ken hem gewoon als een vriendelijke knaap." "Misschien komt Tibor wat flegmatiek over en zien sommigen hem als een praatjesmaker, maar dat klopt gewoon niet. Hij is rustig, maar hij weet gewoon goed wat hij wil en daar gaat hij voor." "Op de fiets is hij een killer. Kijk naar het NK: als het spannend wordt, dan staat hij er helemaal. Hij heeft een plan klaar en dat voert hij uit."

Op het NK soleerde Tibor Del Grosso naar de zege voor onder meer Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis.

WK bij de beloften

Veel topteams lieten Del Grosso links liggen, maar bij Alpecin-Deceuninck waren ze wel alert genoeg om de Nederlander vorig jaar aan zich te binden. Sinds 1 januari is hij overgeheveld naar de WorldTour-kern. "Gelukkig hebben de broers Roodhooft hem opgepikt. Al heb ik hen toch een beetje moeten overtuigen. Waarom? Zij krijgen natuurlijk veel telefoontjes over interessante renners, maar ik heb hen wel een beetje gepusht." "Je ziet nu hoe hij groeit dankzij de structuur van die ploeg. Hij wil weg en veld blijven combineren en dan zit je bij hen gebeiteld." De combinatie van die 2 disciplines blijft voor Del Grosso aan de orde. Mountainbiken is wat naar het achterplan verdwenen. "Maar vraag hem wat hij het liefst doet en dat zal mountainbiken zijn." "Enkele jaren geleden wilde hij het NK rijden. Ik begeleidde hem nog en ik leende hem mijn fiets, maar ik zei dat hij niet hoefde te zeuren over deelname aan het WK. Uiteraard kwam hij toch aankloppen, maar ik heb hem toen niet meegenomen naar het WK."

Het WK in Liévin? Wij hebben de optie nooit overwogen om bij de elite mee te doen. Gerben de Knegt

Tibor Del Grosso won vorig jaar ook op de weg het NK voor beloften.

Wat het komende WK veldrijden betreft, is er volgens De Knegt geen sprake van een dilemma. Del Grosso kan bij de beloften of de profs rijden. "Wij hebben de optie nooit overwogen om bij de elite mee te doen." "Je moet zo'n overstap ook officieel aanvragen bij de UCI, hé. Je zet niet zomaar een vinkje. Ik sluit niet uit dat we toch nog veranderen van keuze, maar ik heb er met Tibor nog niet over gesproken." "Hij wil zijn wereldtitel bij de beloften graag verdedigen en hij heeft er een hele goeie kans om wereldkampioen te worden. Bij de profs kan hij op het podium eindigen, maar hij kan net zo goed 8e worden. Waarvoor kies je dan?"

