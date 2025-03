Mathieu van der Poel brandt van verlangen voor seizoensopener: "Als er nog werk was, zou ik hier niet staan"

"Zin om te koersen." De uitleg van Mathieu van der Poel voor zijn onverwachte entree in Le Samyn kon niet simpeler zijn. De Nederlandse topper voelde het kriebelen en wilde niet meer wachten tot Milaan-Sanremo. "Maar als ik dacht dat er nog werk aan de winkel was, zou ik hier niet staan", bombardeerde hij zichzelf nog wat meer tot topfavoriet.

"Het is nu al een paar jaar dat ik de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne op tv zie en dan vind ik het toch spijtig dat ik er niet bij ben. Het zijn dan wel keuzes die je op voorhand maakt, toch blijft het jammer."

"Ik heb vooral veel zin om te koersen", grijnsde hij voor de start. "Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb goeie trainingsweken gehad en ik voelde me er klaar voor."

Die tweede factor, de plotse seizoensstart van de Nederlandse ex-wereldkampioen, viel gisteren als een bommetje, maar de verklaring van Van der Poel en zijn ploeg was zo simpel als maar kon.

We hebben ondervonden dat het beter is voor mij dat ik al wat koersen gereden heb voor de grote wedstrijden.

Van der Poel kwam normaal pas vanaf Milaan-Sanremo in actie. Maar dat betekent niet dat hij vandaag gewoon meerijdt om het pak te vullen. Integendeel.

"Ik voel me goed", straalde hij. "Als ik dacht dat er nog werk aan de winkel was, zou ik hier niet zijn. Ik zag er meer nut in om vanaf nu te gaan koersen."

Vanaf vandaag staat zijn agenda dus weer vol met rode stift. "Ik heb de hele periode aangekruist. Ook de Belgische klassiekers. Maar we hebben ondervonden dat het beter is voor mij dat ik al wat koersen gereden heb voor de grote wedstrijden."

"Die koersen moeten me naar het niveau brengen dat ik voor ogen heb. En dat deze koers me ligt, speelde uiteraard ook mee. Ik heb Le Samyn al even niet meer gereden, maar dit zijn de wedstrijden die ik het liefst doe. Ik ben blij dat ik erbij ben vandaag", besloot hij.