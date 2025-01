Tibor Del Grosso rekent in spannend NK af met Pim Ronhaar, Nieuwenhuis bij rentree 3e

Tibor Del Grosso (21) heeft zich in Oisterwijk tot Nederlands kampioen veldrijden gekroond. Del Grosso rekende in een spannende cross af met Pim Ronhaar na een versnelling in de absolute slotfase. Joris Nieuwenhuis werd bij zijn rentree in het veld meteen 3e.

Zonder Mathieu van der Poel beloofde het Nederlands kampioenschap veldrijden spannend te worden. Het was uitkijken naar een heus gevecht tussen Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Tibor Del Grosso.



In Oisterwijk maakte ook Joris Nieuwenhuis zijn rentree in het veld. De vice-wereldkampioen staat al het hele seizoen aan de kant met gordelroos, maar Nieuwenhuis liet meteen zien dat hij opnieuw in orde is en reed in de blubber vlot mee met de 3 topfavorieten.



Lars van der Haar reed de hele wedstrijd op de rekker en zou uiteindelijk 4e worden. In de slotronde moest ook Nieuwenhuis Ronhaar en Del Grosso laten rijden.



Het duel tussen jonge snaken Ronhaar en Del Grosso was er eentje op het scherpst van de snee. Ronhaar versnelde, maar Del Grosso loste zijn wiel voor geen vin. Del Grosso remonteerde Ronhaar nog en mocht na een versnelling in de absolute slotfase de handen in de lucht steken. Als belofte wint hij dus meteen het NK bij de elite.