Uitgerekend Biniam Girmay haalt neus op voor WK in Rwanda: "Finishen wordt al lastig: het hoeft niet voor mij"

vr 17 januari 2025 13:48

Van 21 tot en met 28 september staat in Rwanda het eerste WK wielrennen op Afrikaanse bodem op het programma. De gastheer voor de volgende wereldkampioenschappen verdeelt de publieke opinie door het controversiële regime in Rwanda én door de lastigheidsgraad van het parcours. De route dreigt zelfs Biniam Girmay, het uithangbord van de Afrikaanse wielersport, thuis te houden.

Door het dictatoriale regime van president Paul Kagame wordt het eerste wereldkampioenschap wielrennen op het Afrikaanse continent niet overal even hartelijk onthaald. Maar naast de bedenkelijke reputatie van het land heeft nog een andere bouwsteen het WK-vlammetje links en rechts al gedoofd. De loodzware wegrit bij de profs van 267,5 kilometer telt namelijk 5.475 hoogtemeters. Door die zwaartegraad oogt het lijstje met potentiële wereldkampioenen, op papier althans, bijzonder beperkt. Biniam Girmay claimt naar eigen zeggen geenszins een plekje op die shortlist. "Het WK in Rwanda? Oh ... Die vraag is overbodig en hoef je eigenlijk niet aan mij te stellen", antwoordt de Eritreeër op stage in Spanje voor onze camera. "Het ligt boven mijn limiet."

Als je de reis onderneemt om op dat WK gewoon gelost te worden, is dat zinloos. Persoonlijk hoeft het niet voor mij om er gewoon aanwezig te zijn en deel te nemen. Biniam Girmay

Girmay is de eerste Afrikaanse renner die op het internationale toneel een erelijst aan het uitbouwen is. Dat de winnaar van Gent-Wevelgem en de groene trui in de Tour (plus 3 ritzeges) het WK zo lauw onthaalt, is een veeg teken. "Natuurlijk is dit WK een mijlpaal voor het Afrikaanse wielrennen, maar ik kan ginds zelf niets doen. Of ik dan niet zal gaan? Dat zien we dan nog wel. Ik zou er wel aanwezig willen zijn en ik zal het proberen, maar het wordt voor mij al lastig om überhaupt te finishen." "Het draait niet om mij, wel om het Afrikaanse wielrennen. Het is een mooie opportuniteit", herhaalt een iets diplomatischere Girmay nog eens. Volgens onze informatie heeft Girmay echter nu al laten weten dat hij niet wil gaan. De winnaar in de Eritreeër kan zich niet vereenzelvigen met het louter opspelden van een rugnummer. "Als je de reis onderneemt om op dat WK gewoon gelost te worden, is dat zinloos", bekent Girmay eerlijk. "Ik mik altijd op een goed resultaat. Als mijn land me er wil, dan ga ik zeker. Maar persoonlijk hoeft het niet voor mij om er gewoon aanwezig te zijn en deel te nemen."

3 favorieten

Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty, gaat volmondig akkoord met het standpunt van zijn kopman. "Ik vind het echt niet goed dat er zo'n parcours is uitgetekend voor dat continent als je Biniam als klassieke renner hebt. Er zijn veel eendagsspecialisten die zelfs niet de moeite zullen doen om naar Afrika te gaan." "Ik zie 2 à 3 favorieten die kunnen winnen. Het is dus geen goeie zaak voor het Afrikaanse wielrennen dat er zo'n parcours is neergelegd."

Het is jammer dat Bini hier in januari al met twijfels staat, terwijl dat WK misschien wel zijn hoofddoel had moeten worden. Aike Visbeek (Intermarché-Wanty)