Sportswashing in Rwanda: het WK wielrennen als afleiding van de dictatuur

Nu het nieuwe jaar stilaan voor de deur staat, kijken we al eens graag naar de sportkalender van 2025. Een opvallend evenement wordt ongetwijfeld het WK wielrennen, dat voor het eerst neerstrijkt op Afrikaanse bodem. Sporza Daily staat stil bij het WK in Rwanda, waarover de meningen verdeeld zijn.

Een groot sportevenement georganiseerd door een land met een twijfelachtige reputatie: nieuw is het al even niet meer, in die mate dat de term "sportswashing" inmiddels al goed ingeburgerd is.

Ook Rwanda, waar de autoritaire president Paul Kagame al ruim 2 decennia de plak zwaait, maakt graag gebruik van sport om het blazoen op te poetsen. En dat mag iets kosten: Rwanda betaalde in 2018 liefst 40 miljoen dollar om de slogan "Visit Rwanda" op de truitjes van voetbalclub Arsenal te plaatsen.

Het eerste wereldkampioenschap wielrennen op het Afrikaanse continent past in datzelfde plaatje. Want reken maar dat het WK wielrennen in 2025 een mooi beeld zal schetsen van een van de kleinste landen in Afrika.