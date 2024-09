5.475 hoogtemeters, primeur voor beloftevrouwen en "mijlpaal voor sport": Rwanda stelt parcours WK 2025 voor

do 26 september 2024 19:00

Momenteel zijn de ogen van de wielerwereld gericht op het WK in Zürich, maar vandaag werd het parcours voor het WK van volgend jaar al bekendgemaakt. Dat WK zal voor het eerst in Afrika plaatsvinden, in Rwanda. Tussen 21 en 28 september 2025 zullen de renners alvast veel hoogtemeters moeten overwinnen om de regenboogtrui te veroveren.

Als een historisch WK. Zo kondigen de wereldkampioenschappen van 2025 zichzelf aan. Voor het eerst in de geschiedenis van het wielrennen zal het WK in Afrika plaatsvinden.



Van 21 tot 28 september 2025 zullen de beste renners ter wereld in en rond de hoofdstad van Rwanda - Kigali - strijden om de regenboogtrui.



"De grote hoogte en de beklimmingen zullen de renners uitdagen om hun grenzen te verleggen. Een plaats in de geschiedenisboeken staat op het spel", valt er te lezen in het persbericht.



Door die beklimmingen zullen de renners in het "Land van Duizend Heuvels" heel wat hoogtemeters moeten overwinnen zoals ook al bleek in de Ronde van Rwanda - gewonnen door Joe Blackmore.



Blackmore won 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van Rwanda.

Van zondag tot woensdag staan de tijdritten op het programma. De elite mannen zullen over een afstand van 40,6 kilometer 680 hoogtemeters overbruggen. De vrouwen moeten er 460 doen over 31,2 kilometer.



De wegritten volgen dan vanaf donderdag. Ook daar met een historisch kantje. De beloften bij de vrouwen krijgen er voor de eerste keer een eigen wedstrijd. Zij bijten op donderdag de spits af.



Er werd een lokale ronde uitgetekend van 15,1 kilometer met daarin de Côte Kimihurura, een korte maar steile beklimming over kasseien. Afhankelijk van de categorie zal die omloop 5 tot 15 keer afgelegd worden.



De elite mannen rijden nog een extra lus van 42,5 km met daarin de Mur de Kigali en de Mont Kigali.

Richard Nyirishema, minister van Sport van Rwanda, is vereerd om als eerste Afrikaanse land het WK te mogen organiseren.



"Rwanda is trots om de eerste Afrikaanse gastheer te zijn van dit iconische sportevenement. Sport heeft de afgelopen 30 jaar een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Rwanda, door onze economische ontwikkeling te stimuleren en door sportieve ecosystemen in het land op te bouwen."



"We twijfelen er niet aan dat dit evenement een blijvende nalatenschap zal creëren. Rwandezen zijn dol op wielrennen. Je voelt het aanzwellende enthousiasme nu we weldra 's werelds beste renners mogen verwelkomen om hoge toppen te scheren in ons Land van Duizend Heuvels."



Het WK wielrennen naar het Afrikaanse continet brengen, was al jaren mijn visie. David Lappartient

Ook David Lappartient, voorzitter van de UCI, kijkt uit naar het WK in Rwanda. "Het WK wielrennen naar het Afrikaanse continent brengen, was al jaren mijn visie. Over een jaar wordt dit werkelijkheid. Ik ben verheugd dat dit historische evenement zal plaatsvinden in Rwanda, dat al bekend is om de prachtige Ronde van Rwanda."



"Kigali en het hele land hebben een rijke wielercultuur, die nu met de wereld gedeeld zal worden. Ik kan niet wachten om de wielerfamilie te verwelkomen bij wat een mijlpaal zal zijn voor de ontwikkeling en globalisering van onze sport."