Fransman Charlie Dalin verplettert record Vendée Globe, hij zeilt de wereld rond in 64 dagen

De Fransman Charlie Dalin heeft het record in de Vendée Globe flink aangescherpt. Hij zeilde de wereld rond in minder dan 65 dagen: in 64 dagen, 19 uur, 22 minuten en 49 seconden om precies te zijn. De vorige recordhouder deed er 74 dagen over.

Met zijn boot Macif bereikte Charlie Dalin vanochtend de finish aan de Franse westkust. Na 64 dagen, 19 uur, 22 minuten en 49 seconden meerde de 40-jarige zeiler opnieuw aan in Les-Sables-d'Olonne.

Daarmee zet Dalin een flinke hap in de vorige recordtijd van de Vendée Globe. In 2016-2017 had Armel Le Cleac'h 74 dagen nodig.

In de solorace rond de wereld, hoofdzakelijk op het zuidelijk halfrond, vocht Dalin een nek-aan-nekrace uit met zijn landgenoot Yoann Richomme. Hij wordt later vandaag verwacht aan de aankomst in Frankrijk.

Dalin maakte zijn kinderdroom waar. "Ik ben de gelukkigste man ter wereld", reageerde hij. "Ik wil alvast Yoann Richomme bedanken. Hij dreef me tot het uiterste. Mede dankzij hem heb ik het record verbeterd."

Op onze landgenoot Denis Van Weynbergh is het nog enkele weken wachten. Begin maart zal hij normaal gezien finishen, als allereerste Belg.