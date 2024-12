Kerstmis op de oceaan: zeilers Vendée Globe moeten nog een maand varen voor ze thuis zijn

De deelnemers aan de Vendée Globe, een zeilwedstrijd rond de wereld, zitten met Kerstmis aan de andere kant van de wereld. De koplopers hebben Kaap Hoorn in Chili gerond en zetten stilaan koers naar de finish in Frankrijk. Onze landgenoot Denis Van Weynbergh hangt nog ten zuiden van Australië.

Dat doen ze voorlopig met een recordtempo. Kaap Hoorn hadden ze bereikt in 43 dagen, bijna 4 dagen sneller dan het record uit 2016.

Volgende opdracht: de Atlantische Oceaan bedwingen, met Frankrijk als eindbestemming. Over een maand worden ze verwacht aan de kust van de Vendée.

Al eersten hebben ze Kaap Hoorn in Chili, het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, gerond. Dalin volgde op nauwelijks 9 minuten van koploper Richomme.

De Franse zeilers Yoann Richomme en Charlie Dalin maken er een nek-aan-nekrace van. Na meer dan 40 dagen op zee varen ze in mekaars zog.

Op 10 november zijn ze eraan begonnen aan de Franse westkust. Anderhalve maand later zitten ze halfweg, in het zuidelijk halfrond.

De Vendée Globe is een vierjaarlijkse zeilwedstrijd rond de wereld. De deelnemers moeten de tocht moederziel alleen afleggen.

Van Weynbergh in laatste positie

Onze landgenoot Denis Van Weynbergh legt de Vendée Globe in zijn eigen tempo af. Hij beschikt niet over foils, grote vleugels die een zeilboot doen zweven over het water.

Van Weynbergh zeilt momenteel ten zuiden van Australië. Hij ligt in 36e en laatste positie en zet nu koers naar Kaap Hoorn.

Zijn doel: finishen.

Dat zal 4 van de 40 zeilers niet lukken. Zij hebben moeten opgeven.