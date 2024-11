10 weetjes over de 10e Vendée Globe: de zwaarste solozeilrace ter wereld, met voor het eerst een Belg aan de finish?

za 9 november 2024 09:47

Terwijl op televisie bekende Vlamingen de Atlantische Oceaan oversteken op een luxueuze catamaran beginnen zondag 40 zeilers aan de Everest van het zeilen: de Vendée Globe. Solo proberen ze de wereld rond te zeilen, zonder te stoppen. Maak kennis met de zwaarste solorace ter wereld in 10 weetjes.

Start en finish in Frankrijk

De Vendée Globe is aan zijn 10e editie toe. De wedstrijd begint en eindigt altijd in Frankrijk: in Les Sables d'Olonne, aan de westkust. Een heel evenement bij onze zuiderburen. Zondag zal de jachthaven overspoeld worden door duizenden toeschouwers voor de start van de race rond de wereld. De voorbije dagen kwamen al 360.000 zeilliefhebbers zich vergapen aan de peperdure jachten.

Enkele dagen voor de start is het al over de koppen lopen in de jachthaven van Les Sables d'Olonne.

40 deelnemers, 1 Belg

Bij de eerste editie in 1989-1990 kwamen 13 boten aan de start van de Vendée Globe. Nu zijn dat er al 40 uit 11 landen, een record. Het gros van de deelnemers komt uit Frankrijk. De Fransen hebben tot nu toe elke keer de Vendée Globe gewonnen, Yannick Bestaven (51) is de titelverdediger. Tussen de 40 deelnemers ook een Belg: Denis Van Weynbergh. De 57-jarige zeiler neemt deel met zijn boot D'Ieteren Group. Zijn doel? Als eerste Belg de Vendée Globe officieel uitzeilen. Dat lukte Patrick de Radiguès niet.

Denis Van Weynbergh is de tweede Belg aan de start van de Vendée Globe.

De Everest der Zeeën

In het zeilen heb je legendarische wedstrijden als de America's Cup, Sydney-Hobart en de Ocean Race. De Vendée Globe komt het dichtst in de buurt van de Ocean Race, waarin een bemanning de wereld rondzeilt in etappes. In de Vendée Globe bestaat de bemanning uit 1 zeiler. Die moet non-stop de wereld rond langs het Zuidpoolgebied. Onderweg rondt hij/zij Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika), Kaap Leeuwin (Australië) en Kaap Hoorn (Chili). Een loodzware opdracht die door de jaren heen gedoopt werd tot de "Everest der Zeeën".

De route van de Vendée Globe.

Reis om de wereld in 80 dagen

In ideale omstandigheden leggen de zeilers 24.300 zeemijl of 45.000 km af. Armel Le Cléac'h is de recordhouder. In 2017 won hij de 8e editie van de Vendée Globe in 74 dagen. Yannick Bestaven had in de laatste editie officieel 80 dagen nodig om de wedstrijd te winnen.

Yannick Bestaven won de laatste editie in 80 dagen.

De helft haalt de finish

Van de 200 zeilers die vertrokken zijn in Les Sables d'Olonne voor de Vendée Globe hebben er 114 (of 57%) officieel de finish gehaald. Helaas kan niet iedereen het navertellen. In 1997 verdween de Canadees Gerry Rouf spoorloos. Zijn boot werd nog ondersteboven teruggevonden in de buurt van Chili, zijn lichaam niet.

Het gros van de zeilers komt uit Frankrijk. Met haar 23 lentes is Violette Dorange dit jaar de jongste deelneemster.

Powernapjes van 40 minuten

De Tour de France win je in je bed, de Vendée Globe niet. Om zoveel mogelijk vaart te maken, moeten de zeilers vechten tegen de slaap. "Je slaapt vaak maar in korte stukken van 40 minuten of een uur", vertelt Denis Van Weynbergh in De Tijd. "Omdat je moet opletten dat je geen schade oploopt door walvissen of los­geslagen containers. Tijdens de kalme momenten moet je wat slaap proberen in te halen." Comfortabele dutjes zijn dat niet. Om zo weinig mogelijk gewicht mee te sleuren, slapen de zeilers in hangmatten.

Denis Van Weynbergh in zijn boot.

Jachten van 5 tot 6 miljoen euro

Dankzij sponsors zoals auto-importeur en distributeur D'Ieteren zeilt onze landgenoot Denis Van Weynbergh met een budget van 1,8 miljoen euro. Een fractie vergeleken met de toppers. "Mijn budget is het op een na kleinste van alle deelnemers", vertelt hij in De Tijd. "De grote teams kunnen terugvallen op een budget dat 10 keer groter is en hebben vaste mensen in dienst. Een nieuw gebouwde boot kost misschien 5 miljoen à 6 miljoen euro." Toppers als Samantha Davies (foto), Yannick Bestaven of Boris Hermann zeilen allemaal met nieuwe en peperdure boten. Van Weynbergh neemt deel aan de Vendée Globe met een jacht dat inmiddels 10 jaar oud is.

Samantha Davies neemt deel met een (bijna) nieuwe en peperdure boot. De Britse topzeilster is een van de 6 vrouwen aan de start.

18 meter lang

De Vendée Globe is een wedstrijd voor zeilboten met één romp, geen catamarans dus. Voor de zwaarste solozeilrace ter wereld kiezen de deelnemers het ruime sop met een Imoca 60, een jacht van 60 voet of 18,28 meter. Die besturen ze in de Vendée Globe helemaal alleen.

Anno 2024 zeilen de deelnemers met een Imoca-boot, al dan niet met foils langs de zijkanten.

Verschillende (Franse) winnaars

De Vendée Globe is aan zijn 10e editie toe. De Franse race werd tot nu toe telkens gewonnen door een Franse zeiler, maar nog nooit door dezelfde. Lukt het Yannick Bestaven wel om zijn titel te verlengen? De 51-jarige zeiler is de enige voormalige winnaar die dit jaar aan de start komt.

Yannick Bestaven (51) is de enige voormalige winnaar die aan de start komt.

150 kilogram eten

"Goed eten en drinken", luidt het devies van José De Cauwer voor de wielrenners. Dat geldt ook voor de zeilers. Voor de race rond de wereld sleuren ze gemiddeld 150 kg aan bevoorrading mee. Want tijd om te vissen hebben ze niet.