Anderlecht-fan Sam Kerkhofs zag topper tegen Club met lede ogen aan: "Nooit was het verschil zo groot als nu"

ma 13 januari 2025 22:36

Een pijnlijke avond voor Anderlecht in het eigen Lotto Park. Paars-wit ging zondag weerloos onderuit tegen rivaal Club Brugge, dat zelf nooit zijn beste niveau hoefde te halen. Het Extra Time-panel zag die walk-over vooraf al aankomen. "Het verschil op papier tussen de teams was nooit groter dan afgelopen weekend", claimde gast Sam Kerkhofs.

Iedereen in en rond het Lotto Park keek zondagavond toch eens vreemd op. Door de overvolle lappenmand moest coach David Hubert de topper tegen Club Brugge zowaar aanvatten met 2 piepkuikens. Ook elders in de opstelling was het met een vergrootglas zoeken naar smaakmakers, terwijl die bij de West-Vlaamse tegenstander toch een heel stuk makkelijker te vinden waren. Niet dat die een weergaloze pot voetbal uit hun sloffen toverden in het Lotto Park, maar het niveauverschil was zelfs zonder uitblinkers onmogelijk weg te steken. "En dat hadden we eigenlijk al wel verwacht bij het zien van de opstellingen, toch?", lanceerde Filip Joos de discussie in Extra Time. "Het is gemakkelijk gezegd achteraf, maar ik zei voor de partij al dat het een stunt zou zijn als Anderlecht had gewonnen met die opstelling", stemde Gert Verheyen meteen in.

Als je naar het wedstrijdblad keek, was het wel even een realitycheck. Sam Kerkhofs

Ook Franky Van der Elst had vooraf al een vermoeden dat het weleens een makkie zou kunnen worden voor Club. "Die 2 jonge gasten bij Anderlecht, tegen Club was dat toch verrassend." "En dan moest je ook nog eens de banken met elkaar vergelijken", baalde fervent Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs. "Ik denk dat het verschil in kwaliteit tussen beide teams op papier nog nooit zo groot geweest is." "Als je naar het wedstrijdblad keek, was het wel even een realitycheck. Andreas Skov Olsen was er dan nog niet eens bij. En bijna iedereen die inviel voor Brugge, stond vorig jaar in de basis tijdens de play-offs." Dat laatste was ook Joos opgevallen. "Die brachten bovendien nog iets. Die wilden zich bewijzen." "En dat is iets dat je bijna elke week ziet bij Club", was het laatste woord voor Van der Elst. "Zelfs in de beker, die mannen staan er iedere keer."

Voetballes van meester Vanaken

Wie (net als de invallers) ook iedere keer op de afspraak is bij Club Brugge, is ene Hans Vanaken. Tegen Anderlecht zette de draaischijf andermaal de lijnen uit bij blauw-zwart. "Hij doceerde voetbal", genoot Joos zichtbaar. En ook in het Anderlecht-vak viel de klasse van Vanaken weer op. "Het is moeilijk om dingen te blijven zeggen over hem, want hij doet het al jaren", probeerde Sam Kerkhofs. "Op tv is het een hele goeie voetballer, in het stadion is hij gewoon fantastisch." "Hij speelde uit zijn zetel, soeverein en was volledig in controle. Als ze voor hem ook nog eens loopacties maken, kan hij zo makkelijk voetballen."

Hans Vanaken kan door tot op zijn 38e. Filip Joos