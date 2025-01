"Werken aan systeem om nog beter te controleren": Lorin Parys blijft strijden tegen "idioot" gedrag van fans

ma 13 januari 2025 16:44

De zoveelste ontspoorde risicomatch in het Belgische voetbal afgelopen weekend. Na de derby tussen Beerschot en Antwerp kaapten bommetjes en vuurpijlen van enkele heethoofden het nieuws. Lorin Parys blijft de strijd aangaan tegen het wangedrag. "Zonder fans een voetbalmatch afwerken, is onze laatste optie", verzekert de CEO van de Pro League.

"Eerst en vooral is het idioot en crimineel gedrag die de veiligheid van anderen in het stadion in gevaar brengt." Ook Lorin Parys is allerminst opgezet met de incidenten tijdens en na de Antwerpse derby. Vooral een bommetje en vuurpijlen uit het Antwerpse vak na affluiten, stoten tegen de borst. "Al hebben we dankzij een nieuw systeem ervoor gezorgd dat de strafmaat bijna overal verdubbeld is", legt de CEO van de Pro League zijn aanpak uit. Zo werd de laatste 2 seizoenen binnen de 20 dagen zo'n 6.000 maanden stadionverbod opgelegd. Een stap in de juiste richting. "Maar ik zal pas tevreden zijn als er 0 incidenten zijn in alle stadions. De vermindering van incidenten betekent niet dat we tevreden moeten zijn. We zagen hoe gevaarlijk het was zondag."

Toekomstplannen tegen wangedrag

De opdracht voor de Pro League is duidelijk: blijven inzetten in veiligheid in en rond stadions. Hoe wil Parys dat verwezenlijken? "We werken aan een ticketsysteem waardoor je bijvoorbeeld je QR-code pas krijgt in een straal van 60 meter van het stadion", deelt de CEO. Zo wordt het moeilijker voor 'fans' met een verbod om toch aan tickets te raken. "Daarenboven zijn we samen met Binnenlandse Zaken en de Universiteit Gent alle wettelijke bezwaren aan het oplijsten om biometrie (zoals Itsme) te gebruiken. Zo kunnen we de identiteit van fans controleren als ze het stadion betreden." "We blijven daarin investeren, omdat veiligheid de basis is van een fijne voetbalervaring."

Zonder uitfans in derby's? Zo straf je heel veel supporters die zich voorbeeldig gedragen. Lorin Parys