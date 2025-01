Verontwaardiging over nieuw veld Anderlecht, waar stukken nu alweer uitvliegen: "Geen wonderen verwachten"

Het veld mocht geen probleem meer zijn, maar niks bleek minder waar. Op Anderlecht vlogen de stukken gras alweer uit de gloednieuwe grasmat van 300.000 euro. Trainer David Hubert toonde zich toch optimistisch: "Hopelijk is het een kwestie van dagen voor alles zich aanhecht."

"Ik heb de mensen hier dag en nacht zien werken om alles speelklaar te krijgen. Het was kort dag, dat wisten we. We hebben geen lange rustperiode gehad. Niet voor de spelers, maar ook niet voor het veld."

Het is een probleem dat opvallend vaak opduikt wanneer clubs kort na de plaatsing op een nieuwe grasmat spelen. Steeds is de uitleg dezelfde: de wortels kregen niet genoeg tijd om zich te hechten.

"De bal kaatste soms een meter de lucht in", merkte ook tegenstander Hans Vanaken op.

Een Nederlandse collega kon zijn ogen niet geloven. Het 'debuut' van de nieuwe grasmat van Anderlecht was allerminst een succes. Opnieuw vlogen de stukken gras vlot uit de grond.

"Is dit echt een nieuwe grasmat?"

"Dat speelt natuurlijk niet in de kaart van het snelle hechten van zulke matten. Hopelijk is dat een kwestie van een paar dagen voordat alles zich goed aanhecht, zodat we er zo goed mogelijk op kunnen spelen."

Aan de nieuwe grasmat hing nochtans een stevig prijskaartje van 300.000 euro. "Een berekend risico", noemde Anderlecht de ingreep. "We hadden de keuze: alles aan het toeval overlaten of actie ondernemen."



Komende zomer investeert Anderlecht wel sowieso nog eens 1 miljoen euro om de ondergrond in het stadion aan te pakken. Die is de oorzaak van de slechte staat. Over een aantal seizoenen wil Anderlecht op een ultramoderne mat voetballen, met een mix van natuur- en kunstgras.