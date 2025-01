Een huwelijk van frietjes, bier, MNM en de familie VDB: wie is Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle?

za 11 januari 2025 19:43

Haar naam was - zeker door het blessureleed van Laura Verdonschot - al met potlood ingevuld en Marion Norbert Riberolle heeft niet ontgoocheld in Zolder. Maar wie is de 26-jarige genaturaliseerde Française met een wereldtitel bij de beloften op haar palmares? "Ze moet beter doen en ze kán dat", klinkt het over de kersverse Belgische kampioen.

Een regenboogtrui, een Frans kampioenschapsshirt en nu dus een Belgische driekleur. Marion Norbert Riberolle heeft op haar 26e een diverse en, dankzij haar naturalisatie, unieke prijzenkast. In 2020 werd Norbert Riberolle Frans kampioene bij de profs, maar op het WK in Dübendorf zou ze dat jaar aantreden bij de beloften. Met succes: Norbert Riberolle troefde er onder meer Kata Blanka Vas af. Een nieuwe Franse ster leek geboren, maar na haar doorbraak koos ze een jaartje later op haar 22e voor de Belgische nationaliteit. Norbert Riberolle, geboren in Troyes, sprak destijds van een "professioneel en persoonlijk plan" als verklaring voor haar nieuwe identiteitskaart. "Voor frietjes en Jupiler", lachte Norbert Riberolle na het BK in onze studio. "Een paar weken geleden heb ik dat antwoord in een video van een sponsor gegeven op de vraag waarom ik Belgische wilde worden." "Neen, het was beter voor mijn leven op en naast de fiets. Dankzij Sanne (Cant) ben ik zelf ook beginnen te crossen." De nieuwe kampioene woonde als kind al in België. Norbert Riberolle - de dubbele familienaam dankt ze aan haar ouders - keerde daarna terug naar Frankrijk, maar haar vaderland bestempelt ze als "te chauvinistisch". Sinds 2018 woonde ze eerst in Dottenijs, nu verblijft ze in Moeskroen. Ze is ook kind aan huis bij de familie Vandenbroucke in Ploegsteert. "Mijn zusje gaat naar school in Doornik en Dottenijs en dat is goed voor haar. Moeskroen is ook leuk, dicht tegen de Franse grens. In de zomer kan ik snel op bezoek bij mijn familie in Frankrijk."

Marion ligt heel goed in de groep. Ze is zeer enthousiast en optimistisch. Ik had haar er graag bij. ex-bondscoach Sven Vanthourenhout

Norbert Riberolle steekt haar liefde voor België niet weg. "Jullie zijn zo lief en gastvrij. Jullie willen altijd helpen en ademen koers", vertelde ze een tijd terug. En ze deelt haar verhaal altijd in voortreffelijk Nederlands. "Maar het is niet gemakkelijk, hé", grinnikte ze in Zolder. Nochtans staat ze er al jaren op om ook in de interviewzone in het Nederlands aangesproken te worden. Ook de Brabançonne brulde ze zaterdag - in het Nederlands - gretig mee. Met dank aan avondlessen en luisterplezier bij radiozender MNM. "Ook op de kampioenschappen wilde ze dat de Belgische staf altijd met haar overlegde in het Nederlands", bevestigde ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. "Dat siert haar." Vanthourenhout typeert haar als "iemand die altijd lacht en positief is". "Marion ligt heel goed in de groep. Ze is zeer enthousiast en optimistisch. Ik had haar er graag bij."

Eentje voor de modder

Na haar doorbraakjaar 2020 liet de bevestiging wel enkele jaren op zich wachten, zeker met de Belgische vlag achter haar naam. "Ik ben niet zo tevreden over haar de jongste jaren", vertelde Paul Herygers in zijn analyse na het BK. "Enkele jaren terug werd ze 3e in een Franse Wereldbeker-cross in een kwaliteitsvol deelnemersveld. Daarna is ze wat gestagneerd. Die prestaties heb ik nooit meer gezien van haar." "Marion is er eentje voor de modder en zulke crossen zijn er veel. Ze moet beter en ze kán beter. Ze is gemotiveerd. Het zal er dus wel uitkomen." "Eigenlijk mag ze in geen enkele Wereldbeker buiten de top 10 eindigen. En toch gebeurt dat. Er is nog een beetje werk aan, maar ze zal wel goed ondersteund worden." "Qua inzet en karakter geef ik haar sowieso een 10 op 10. Op een bepaald moment zal het wel in zijn plooi vallen." Norbert Riberolle is een krachtige renster. Kan ze dan ook goed uit de verf op de weg? "Ze is niet de renster die in klassiekers snel naar voren zal komen, maar dat hoeft ook niet", schat de ex-bondscoach in.

Mijn wereldtitel bij de beloften was supermooi, maar dit kan ik nog altijd niet geloven. Marion Norbert Riberolle