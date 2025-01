Uniek: Kim Meylemans en verloofde delen het Wereldbekerpodium in Sankt Moritz

De 28-jarige Meylemans eindigde in de eerste run in Sankt Moritz als derde en klokte af op 1'09"62. In de tweede run ging ze meer dan vier tienden van een seconde sneller en eindigde ze als tweede in 1'09"21.

Met een totaaltijd van 2'18"83 was ze een kleine twee tienden trager dan de Oostenrijkse Janine Flock, die in beide reeksen de beste was. De Braziliaanse Nicole Silveira, de vriendin van Meylemans, werd derde op 9 honderdsten van Meylemans.

Meylemans, regerend Europees en vicewereldkampioene, schitterde vorige maand met de overwinning in het Duitse Altenberg, haar eerste Wereldbekerzege ooit.

Landgenote Aline Pelckmans werd in 1'11"22 29e in de eerste reeks en kreeg zo geen startrecht meer voor de tweede reeks, die voorbehouden was voor de top 25.

De 35-jarige Flock neemt door haar zege de leiding in de Wereldbekerstand over van de Duitse Hannah Neise, die pas veertiende werd. De Oostenrijkse heeft met 1390 punten negentig punten voorsprong op Neise (1300 ptn).

Meylemans klimt met 1051 punten van de negende naar de zesde plaats, Pelckmans is met 177 punten 29e.