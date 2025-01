Sterke 2e run levert Kim Meylemans nog een 12e plaats op in Winterberg

De Wereldbekermanche skeleton in Winterberg is geen hoogvlieger geworden voor Kim Meylemans. Ze gleed naar de 12e plaats op de Duitse baan.

De supporters van Kim Meylemans waren talrijk aanwezig in Winterberg. Zij zagen in Noordrijn-Westfalen hoe hun idole pas de 19e chrono neerzette in de eerste run.

Een derde podiumplaats dit seizoen zat er dus niet in, maar Meylemans beet nog flink van zich af in de tweede afdaling. Daarin zette ze de tweede tijd neer.

Achteraf had Meylemans het over verschillende condities die haar parten speelde.

De Oostenrijkse skeletoni Janina Flock won beide manches in Winterberg, Aline Pelckmans werd 28e.

Bij de mannen haalde Colin Freeling de tweede manche, die weggelegd is voor de top 25. Hij werd uiteindelijk 23e.

Volgende week vindt in St. Moritz (Zwi) de 7e en voorlaatste manche van de Wereldbeker plaats. Daarna verdedigt Meylemans haar Europese titel in Lillehammer (Noo).