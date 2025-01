Jan Vertonghen vreesde voor het einde van zijn carrière: "Ik dacht even dat het klaar was"

Jan Vertonghen heeft even gedacht dat het afgelopen was met voetballen toen hij zich aan zijn enkel blesseerde op training. "Maar ik ben nog altijd voetballer", benadrukt de 37-jarige verdediger. "Eind februari wil ik weer een rol spelen voor Anderlecht. Op het veld."

Jan Vertonghen heeft dit seizoen nog maar 2 wedstrijden kunnen spelen door een blessure aan zijn achilleshiel.

Net voor zijn rentree ging het weer mis. Op de eerste training van het jaar verzwikte de aanvoerder van Anderlecht zijn enkel.

"We deden een oefening met de verdedigers", vertelt Vertonghen aan Sporza. "Ik moest een voorzet onschadelijk maken, maar ik bleef met mijn voet in de grond steken. Ik klapte dubbel en voelde meteen dat het niet goed was."

"Dat was slikken", gaat de 37-jarige voetballer voort. "In eerste instantie voelde het heel slecht aan. Ik dacht dat het wel eens klaar zou kunnen zijn met voetballen."

Al snel begon Vertonghen positiever te denken. "Het is een beetje een emotionele rollercoaster geweest."

"De ene keer werd gezegd dat het meeviel, dan klonk het dat ik onder het mes moest, maar uiteindelijk is het een revalidatie van een zestal weken geworden."