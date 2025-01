Jan Vertonghen wint als eerste voetballer Vlaamse Reus: "Ik kom in rijtje iconen naar wie ik zelf heb opgekeken"

vr 10 januari 2025 20:38

Anderlecht-speler en recordinternational Jan Vertonghen (37) is de opvolger van Patrick Lefevere op de erelijst van de Vlaamse Reus, een bekroning van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen (VBS). Ook sportjournalist Niels Vleminckx (Het Laatste Nieuws) en sportfotograaf Peter De Voecht (Photo News) vielen tijdens een gala-avond in de Heilig Hart-kerk in Aalst in de prijzen.

De Vlaamse Reus bestaat sinds 1992, maar sinds de editie van vorig jaar zit de trofee in een nieuw jasje. De Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen (ruim 500 leden) hecht niet alleen waarde aan sportieve prestaties, maar vindt het bovenal cruciaal dat de laureaat blijk heeft gegeven van een grote persoonlijkheid en de sport op zijn/haar manier naar een hoger niveau tilt. Met die insteek wil de Vlaamse Reus zich onderscheiden van de andere grote sportprijzen van het land. Vorig jaar viel de keuze zo op Patrick Lefevere, deze keer ging de trofee – voor het eerst een creatie van ex-judoka Heidi Rakels – naar Jan Vertonghen. Hij is de eerste voetballer op de erelijst. Vertonghen past perfect binnen de nieuwe filosofie van de Vlaamse Reus. Vertonghen met zijn grote persoonlijkheid, leiderschap – zelfs als hij niet kon spelen bij Anderlecht had hij impact op het team – en vaderlandsliefde een voorbeeld voor onze voetballende jeugd. Vertonghen speelde 157 keer voor de Rode Duivels en ging steeds voorop in de strijd. Ook naast het veld heeft Vertonghen impact. Zo is hij de bezieler van de Jan Vertonghen Foundation, waarmee hij "zoveel mogelijk kinderen wil aanzetten tot spelen, bewegen en creatief zijn. We willen het beste uit elk kind halen, want elk kind is bijzonder." De Jan Vertonghen Foundation droeg zo onder meer zijn steentje bij aan de aanleg van speelpleinen bij ziekenhuizen.

Vertonghen tekende vrijdagavond present in Aalst. Hij reageerde, in aanwezigheid van zijn familie, opgetogen: "Vlaamse Reus, daar ben ik heel blij mee en trots op. Zeg het nog maar een paar keer." Vertonghen staat nu tussen wielericonen als Tom Boonen, Greg Van Avermaet, Wout van Aert en Remco Evenepoel. "Ik kom terecht in een rijtje iconen naar wie ik heel mijn leven heb opgekeken." Vertonghen kreeg de prijs ook voor het werk met zijn foundation. "Het draait niet alleen om het sportieve, want dan zouden de voorbije maanden niet geholpen hebben", lacht de ex-Rode Duivel met zijn blessure. "Het is een ongelofelijke waardering voor het werk en motiveert me om nog meer te doen."

Sportjournalist en sportfotograaf van het jaar