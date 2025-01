Beerschot: "Natuurlijk is er zondag geen nieuw veld, maar we bekijken die optie intern"

vr 10 januari 2025 12:21

Beerschot bekijkt intern wat het zal doen met zijn veld, maar natuurlijk moet er tegen de derby zondag tegen Antwerp geen grote verandering verwacht worden. Er werd gisteren schande gesproken over de grasmat, die eerder een zandbak was. "Meer beachvolleybal dan voetbal" laakten enkele hoofdrolspelers in de 0-1-bekerzege van Anderlecht op het Kiel.

De woordvoerder van Beerschot werd gisteravond en vanochtend overstelpt door vragen over het veld. Dat lag er al slecht bij, maar de (gesmolten) sneeuw van de voorbije dagen én de match gisteren deden daar geen extra goed aan.



"Dit is een schande voor het Belgische voetbal", klaagde Beerschot-aanvoerder Thibaud Verlinden. "We trappen in de grond, wanneer we op doel willen schieten."



"Ik hoop dat de club hier snel iets aan doet, want het is onmogelijk aan het worden." Ook coach Dirk Kuyt noemde het veld gisteravond de grootste tegenstander. "Er moet iets gebeuren. Er zijn mogelijkheden om een veld in een drietal dagen te vervangen."

Een van de mogelijkheden is een nieuw veld, maar het zijn de aandeelhouders die beslissen. Beerschot-woordvoerder Bram Vaesen