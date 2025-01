"Precies beachvolleybal" en "schande voor het voetbal": Beerschot en Anderlecht niet te spreken over zandbak op Kiel

do 9 januari 2025 23:26

Coosemans keepte in een zandbak, Verlinden was boos door de omstandigheden.

Het Kiel werd voor de gelegenheid omgedoopt tot kuststad. Een van de twee strafschopgebieden tijdens Beerschot-Anderlecht leek verdacht hard op een stukje strand - overal was zand te zien. Andere stroken van het veld lagen er zowaar nog slechter bij. De spelers staken na afloop hun ergernis niet weg. "Dit was een schande voor het Belgische voetbal", stelde Thibaud Verlinden.

"Het was precies een beachvolleybalterreintje." Met één uitspraak maakte Colin Coosemans na de 0-1-zege tegen Beerschot in de Croky Cup duidelijk wat hij van de grasmat op het Kiel vond. Eén strafschopgebied lag vol met zand om het veld toch ietwat op te lappen, op heel wat andere stroken was het onmogelijk voetballen. "Het sloeg helemaal nergens op, het veld ligt er erbarmelijk bij", was de Anderlecht-goalie streng. "Uiteindelijk is enkel de zege belangrijk. De omstandigheden waren er niet naar om te voetballen naar ons DNA. Het was volledig uit de comfortzone stappen en de kwalificatie over de streep trekken met inzet. Het was niet in smoking, maar in overall."

Ik denk dat we 3 of 4 keer op doel kunnen schieten, maar in de grond trappen. Thibaud Verlinden

Ook Beerschot-aanvoerder Thibaud Verlinden schoot met scherp naar de verantwoordelijken. "Ik ga heel eerlijk zijn, dit veld is een echte schande voor het Belgische voetbal." "We trainen hier ook op. Ik hoop dat de club hier snel iets aan doet, want het is onmogelijk aan het worden." Duidelijke taal van de chouchou op het Kiel. "Ik denk dat we 3 of 4 keer op doel kunnen schieten, maar in de grond trappen. Het is redelijk moeilijk momenteel. Je wil een voorzet geven en je trapt in de grond... We wilden zo ver mogelijk gaan in de beker, dus dit komt wel hard aan." De winger kreeg in elk geval steun van zijn coach. "Het veld was vandaag onze grootste tegenstander", vond Dirk Kuyt. "Er moet iets gebeuren." "Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om het veld in een drietal dagen te vervangen. Dat moeten we doen, want dit kunnen we onze jongens niet meer aandoen." "Ze werken keihard om zich voor te bereiden en dan hebben ze moeite om ballen te trappen of dribbels te maken. Ik had Anderlecht graag op een goed veld aan willen pakken."

Minder gefrustreerd

Anderlecht-coach David Hubert zag de bui deze middag al hangen. "Ik wist voor de wedstrijd al dat het veld er zo zou bijliggen", legde hij uit. "Daarom heb ik me tijdens de wedstrijd minder gefrustreerd dan dat ik ervoor al had gedaan. We wisten dat we vandaag gewoon realistisch voetbal zouden moeten brengen." Realistisch, dat was tot slot ook doelpuntenmaker Jan-Carlo Simic. De Serviër was wellicht de enige die het veld niet op de korrel nam. "Het waren natuurlijk niet de perfecte omstandigheden, maar dat gold voor beide teams", stelde hij voorzichtig. Het laatste woord is er in elk geval nog niet over gezegd op het Kiel. Wanneer mogen Verlinden en co. weer dollen op een nieuwe wei?