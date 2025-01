Spaanse Supercup wordt weer Clasico: Real Madrid zet Mallorca opzij en vergezelt Barcelona in finale

Real Madrid heeft zich voor het 4e jaar op een rij geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. Een flipperkast-doelpunt van Jude Bellingham en twee goals in de extra tijd volstonden om Mallorca opzij te schuiven met 3-0. Zo wordt de finale voor het 3e opeenvolgende jaar een Clasico tussen Real Madrid en Barcelona.

Het openingsdoelpunt van Jude Bellingham was misschien wel tekenend voor de match van Real Madrid. Rodrygo op de paal, Mbappé op doelman Greif en dan pas binnen.

De Koninklijke - nochtans gestart met de grote namen - had de nodige moeite om te scoren tegen Mallorca in Saudi-Arabië. Ook voor de rust misten Vazquez, Mbappé en Bellingham al kansen.

Dan was het publiek meer geïnteresseerd in het duel tussen Vinicius en Pablo Maffeo. De rechtsback van Mallorca had op voorhand gezegd dat hij Vini "zo zou neerslaan" als het moest. En dat leverde boeiende duels op.