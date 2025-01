Einde van de soap? Sporttribunaal geeft Barcelona dan toch toestemming om Dani Olmo in te schrijven

Het ziet ernaar uit dat Dani Olmo toch gewoon het seizoen zal uitdoen bij Barcelona. De Spaanse wereldkampioen was vanwege financiële problemen maar tot het einde van 2024 speelgerechtigd, maar alle pogingen om Olmo opnieuw in te schrijven, botsten op een 'no'. Tot nu, met de (voorlopige) 'si' van het Spaanse sporttribunaal.

De lijdensweg van FC Barcelona langs de verschillende voetbalinstanties lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen.



Barcelona had afgelopen zomer Dani Olmo overgenomen van FC Leipzig voor 55 miljoen euro. Omdat de club hiermee door het loonplafond schoot, werd een truc bovengehaald om Olmo toch te registreren, zij het slechts tot 31 december 2024.

Barcelona hoopte om zijn middenvelder na die datum opnieuw in te schrijven, maar eerst slaagde het er opnieuw niet in om aan de financiële vereisten te voldoen en vervolgens botste het ook op een bondsreglement, dat stipuleert dat een speler in één seizoen niet twee keer voor dezelfde club geregistreerd mag worden.



Als allerlaatste strohalm zocht Barça zijn heil bij het Spaanse sporttribunaal CSD. Die heeft het licht dan toch op groen gezet, zij het voorlopig, tot er een definitief oordeel is geveld.



Dat betekent dat Olmo en zijn ploegmaat Pau Victor, die in hetzelfde schuitje zit, komende zondag gewoon in de Spaanse Supercup mogen spelen, als Barcelona de finale haalt tenminste.