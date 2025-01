"Een mooie ploegfoto erbij": Genk viert bekerzege met aangepast shirt en "spierballengerol"

wo 8 januari 2025 06:56

Na de 0-4-zege in de Limburgse bekerderby bij STVV vierden spelers en staf van KRC Genk nog lang na op het kunstgras van Stayen. Het is duidelijk: Genk gaat goedgemutst het nieuwe jaar in: "Het is de perfecte start", klinkt het.

Het was een opvallend beeld. De spelers en fans van STVV verdwenen roemloos van het veld na de 0-4, terwijl bij KRC Genk T-shirts werden uitgedeeld met daarop "Derbyzege" en Grote Smurf die met zijn spierballen rolt, een metafoor voor dit Genk.

De supporters vinden zo'n T-shirt leuk. En we hebben een mooie ploegfoto. Matte Smets

"De supporters vinden zo'n T-shirt leuk", legt Genkenaar Matte Smets uit. "En we hebben er een mooie ploegfoto bij."

Met zijn allen poseerden spelers en staf met een kamerbrede glimlach voor de clubfotograaf. De sfeer zit duidelijk goed, bevestigt Genk-doelman Mike Penders: "Het is onbeschrijflijk, een derbyoverwinning doet altijd veel deugd. We stonden er als één blok. Iedereen is aan het zegevieren en dat mag ook, dat is onze beloning."

Genk-coach Thorsten Fink treedt zijn spelers bij: "Het is de perfecte start van het nieuwe jaar."

Stage als bron?

Als een van de weinige Belgische ploegen trok Genk op winterstage om zich in de Spaanse zon klaar te stomen voor het nieuwe jaar. Daar liep onder meer Tolu wel een microbe op, dus moest Fink "gedwongen" Oh in de spits zetten. Maar die keuze pakte goed uit, want met twee doelpunten zette de Zuid-Koreaan zijn ploeg op weg naar de halve finale.

Penders bevestigt vandaag de transfer die hij heeft gemaakt. Dat is geen toeval, hé? Matte Smets