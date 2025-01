Met Oh als aanstoker en Penders als redder: STVV heeft geen schijn van kans tegen Genk in eenzijdige kwartfinale

Logica in de Limburgse derby. Genk toonde zich op Stayen meteen een maatje te groot voor de buren van STVV. Uitblinker Hyeon-gyu Oh stak het vuur aan de lont met een dubbele treffer, publiekslievelingen El-Ouahdi en Noah Adedeji-Sternberg diepten uiteindelijk uit tot zware 0-4-cijfers. En zo mag Genk Club Brugge ontvangen voor een absolute topaffiche in de halve finales van de Croky Cup.

De beker van België krijgt een droom van een halve finale. Daarin kijkt de competitieleider de landskampioen in de ogen: Racing Genk tegen Club Brugge. Volgende week is er al de heenwedstrijd!

Twintig jaar was het geleden dat STVV zijn enige bekerzege in de derby tegen Genk boekte. Vanavond ging het all-in voor een herhaling van de geschiedenis. Vuurwerk vooraf, sterke basiself en gretig op het veld. Maar na een uur was het op. 6 op 7 voor Genk.

Oh, Oh! Ondanks een misser van formaat in het openingskwartier, deed de Zuid-Koreaanse spits met zijn twee doelpunten waarin hij zijn pure snelheid etaleerde toch even Tolu vergeten, die op de bank startte. Ook een eervolle vermelding voor de vandaag onklopbare Mike Penders.

Toekomstig Chelsea-doelman Mike Penders in doel bij KRC Genk en Hyeon-Gyu Oh in de spits, ten koste van Tolu.

Ze kregen speelminuten van Thorsten Fink en namen die in dank aan.

Want ook al wilde STVV maar al te graag de enige derbyzege in de beker uit 2005 herhalen, het ondervond al in het begin dat Penders kloppen een moeilijke taak zou worden. Brahimi in de korte hoek en Yamamoto van ver testten de toekomstige doelman van Chelsea een eerste keer.

Voor Oh begon de wedstrijd minder goed. Op het kwartier werd hem voor open goal de openingsgoal voorgeschoteld, maar de Zuid-Koreaan toonde zich toen nog onzeker en miste onbegrijpelijk.

Maar na een halfuur blonk de spits uit in zijn kwaliteiten. Net wanneer STVV het gevaarlijkst was, met een knaller van Ogawa op de vuisten van Penders, lanceerde Steuckers zijn nummer 9. Op snelheid en overhoeks trapte Oh dan toch zijn openingstreffer raak.

0-1 dankzij Oh, maar ook dankzij Penders, want vlak voor de rust moest de goalie alweer redding brengen op een schicht, dan van Ito. Penders overleefde de Japanse fusillade uit de eerste helft.