Sanne Cant slaat BK veldrijden niet over: aftredende kampioene schuift als analiste aan bij Sporza

Voor een 16e Belgische titel gaat ze niet meer, maar Sanne Cant zal zaterdag niet ontbreken op het BK veldrijden in Zolder. De aftredende kampioene zal in de Sporza-studio aanschuiven als analiste voor de titelstrijd bij de vrouwen.

Sanne Cant wil het risico niet nemen dat de Belgische driekleur een jaartje niet te zien is in het veld. Daarvoor is haar respect voor de tricolore te groot.

Aangezien ze aan haar laatste seizoen bezig is, gaat de 15-voudige Belgische kampioene niet voor nog een titel. Ze heeft zaterdag dus haar handen vrij en komt naar de Sporza-studio om de titelstrijd bij de vrouwen te analyseren.

Wie de opvolger van Sanne Cant wordt, kunt u zaterdag van start tot finish volgen op Eén, Sporza.be, VRT Max en Radio 1.