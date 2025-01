Sanne Cant neemt na 15 jaar afscheid van Belgische kampioenentrui: "Het was een eer"

Sanne Cant heeft in Dendermonde haar laatste veldrit gereden in de Belgische kampioenentrui. De 15-voudige laureate hing het besmeurde exemplaar symbolisch aan de haak. "Het was een eer."

Voor het eerst sinds 2009 komt er zaterdag een nieuwe naam op de erelijst van het BK veldrijden bij de vrouwen. Na 15 jaar op een rij te domineren verdedigt Sanne Cant haar titel niet meer in Zolder.

In Dendermonde werkte Cant dan ook haar laatste veldrit af in de Belgische tricolore, waarmee ze ondertussen vereenzelvigd wordt. Met een 9e plek deed ze in de Wereldbeker afstand van de Belgische kampioenentrui.

Na de modderige cross hing ze haar truitje (besmeurd) aan de haak. "Het was een eer", schrijft ze op Instagram. "Voor de liefde voor dit truitje."

Cant is bezig aan haar laatste seizoen. De Sluitingsprijs in Oostmalle op 23 februari wordt haar laatste wapenfeit in het veld.